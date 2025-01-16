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В яких автомобілях встановлені найненадійніші коробки-автомат

16 січня 2025 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Авто з ненадійними автоматичними коробками передач — повний перелік
Ремонт автоматичної коробки передач. Фото: crowntransmissions.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Простота конструкції не завжди говорить на користь надійності транспортного засобу. Наприклад, кілька автоматичних трансмісій кінця минулого століття, які дожили до 2010 років, досить завдають автовласникам головного болю.

Фахівці AmperCar зібрали прості 5-ступеневих АКПП, які завжди готові до неприємних сюрпризів.

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Jatco JF506E

  • Трансмісію випускали у  1999–2010 роках, середній пробіг до серйозного ремонту становив 80 000 км.

Ця 5-ступенева АКПП використовувалася в багатьох моделях різних марок: Audi A3, Ford Mondeo і Galaxy, Jaguar X-Type, Land Rover Freelander, Mazda6 і MPV, Nissan Maxima і Quest, Rover 45 і 75, Seat Alhambra, Volkswagen Golf, Bora та Sharan.

Проблеми почали з'являтися з 1999 року, зокрема, виходили з ладу соленоїди гідроблока та регулятор тиску оливи. Коробка була чутливою до чистоти та температури оливи, що призводило до перегрівів та ремонту. Хоча згодом вона стала надійнішою, Volkswagen відмовився від неї вже у 2003 році.

Aisin AW55-50

  • Трансмісію випускали у 1999–2013 роках, середній пробіг до серйозного ремонту становив 100 000 км.

Надкомпактна 5-ступенева коробка Aisin 1999 року часто перегрівалася, поломки гідроблока призводили до гарантійних ремонтів вже за 30 000 км. У 2003 році з’явився модернізований AW 55-51 з масляним теплообмінником, але проблеми з гідроблоком залишилися. Безпроблемною коробка стала лише після 2008 року, при цьому рекомендується оновлювати оливу кожні 60 000 км.

Aisin AW55-50 встановлювалася на: Alfa Romeo 166, Cadillac BLS, Fiat Croma, Lancia Thesis, Nissan Altima, Maxima, Quest, Opel Signum, Vectra, Renault Avantime, Espace, Laguna, Vel Satis, Saab 9-3, 9-5, Saturn Ion, Volvo C30, C70, S40, S60, V40, V50, V70, S70, S80, XC70, XC90

Ремонт АКПП.
Фото: interstate-transmission.com

Ford 5R55E

  • Трансмісію випускали у 1996–2011 роках, середній пробіг до серйозного ремонту становив 100 000 км.

Коробка, створена на базі 4-ступеневої АКПП, виявилася сируватою: часто рвалися гальмівні стрічки, виходила з ладу маслопомпа, а поштовхи при зміні передач з'являлися до 100 000 км. Автомат погано переносить перегрів, що особливо помітно при динамічній їзді на Mustang та Jaguar.

Встановлювалася на: Ford Aerostar, Explorer, Falcon, Mustang, Ranger, Jaguar S-Type, Lincoln Aviator, LS 1, Mazda B-series, Mercury Mountaineer

GM 5L40E

  • Трансмісію випускали у 1998–2009 роках, середній пробіг до серйозного ремонту становив 120 000 км.

Попри американське походження, ця коробка найчастіше зустрічається на старих BMW, від Е46 до першого Х5. Найслабше місце АКПП — гідротрансформатор, що може вимагати заміни до 120 000 км. Також зношуються соленоїди до 180 000 км. Активна їзда та перегріви призводять до дорогих ремонтів.

Встановлювалася на: BMW 3 серії, 5 серії, X3, X5, Z3, Cadillac CTS, SRX, STS, Land Rover Range Rover, Opel Omega, Pontiac G8 Solstice, Saturn Sky

Mercedes 722.6

  • Трансмісію випускали у 1995–2014 роках, середній пробіг до серйозного ремонту становив 150 000 км.

Перший 5-ступеневий автомат Mercedes-Benz з електронним управлінням мав багато проблем, зокрема руйнацію втулки первинного та вторинного валів, поломки муфт вільного ходу та зношування підшипників. Втрати мастила через роз’єм проводки також були частими. Більшість проблем усунули лише після 2001 року, а надійність коробки покращилася з розв’язанням проблеми з радіаторами. Заміна мастила забезпечує ресурс до 300 000 км.

Встановлювалася на: Chrysler 300C, Crossfire, Dodge Charger та Challenger, Durango, Magnum, Nitro, Jaguar XJ6, XK, Jeep Commander, Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler, Lancia Thema, Maybach 57, Mercedes C-класу, CL-класу, CLK, CLS, E-класу, ML, S-класу, SLR, SL, SLK, Sprinter, Viano, Vito, Porsche 911, SsangYong Actyon Sports, Chairman, Kyron, Rexton, Rodius.

Раніше ми писали, яка коробка передач краща для водія — механіка, автомат, робот або варіатор. Також експерти пояснили, чому не варто купляти вживане авто з механічною коробкою передач.

ремонт авто проблеми поради автомобіль

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