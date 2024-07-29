Сім можливих причин поштовхів коробки передач в авто — як їх усунути

Проблеми з коробкою передач. Фото: auto-tune-up-and-repair-options.com

Автоексперти попереджають, що не завжди поштовхи та ривки під час їзди викликані пошкодженнями автоматичної коробки передач. Іноді вони відбуваються через вихід з ладу інших вузлів та агрегатів автомобіля.

Про це написав Dexpens.

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1. Зношені опори силового агрегату

При різкій зміні крутного моменту на вихідному валу силовий агрегат буде відчутно смикатися. Через особливості компонування ці поштовхи особливо чутливі на передньопривідних автомобілях з поперечно встановленим двигуном.

2. Зазори

Ривки під час перемикань передач можуть відбуватися через зазори в шарнірах та шліцьових з'єднаннях карданного валу, шарнірах рівних кутових швидкостей, шестернях головної передачі та диференціала.

У конструкції карданного валу часто використовується гумометалева муфта. Якщо її елементи зношуються, з'являється відчутний люфт. І при різкому натисканні на акселератор або, навпаки, при скиданні газу виникає відчутний струс.

3. Двигун

Перебої в роботі мотора виникають через пропуски займання в циліндрах. Той випадок, коли після кількох робочих циклів трапляється холостий. Це відбувається або через перебої в роботі форсунок, або через пропуски іскроутворення. Іншою причиною нестабільної роботи мотора може бути неправильна робота системи вентиляції картера.

Існує спосіб визначити, хто винен у стукоті — мотор чи АКПП. Зафіксуйте передачу у ручному режимі, після чого додавайте та зменшуйте газ. Відчуєте посмикування, отже, несправний двигун.

4. Температура рідини

Робоча температура рідини в АКПП становить 50-90 °C. За умови перегрітої рідини до 120 °C та вище коробка може смикатися. Тому потрібно стежити за чистотою радіаторів, а також контролювати температуру рідини.

5. Кількість рідини

Високий або низький рівень рідини в АКПП може призвести не тільки до збоїв під час перемикань, а й до виходу агрегату з ладу.

Якщо рівень рідини більший за норму, вона може спінитися. Помпа не створить потрібного тиску, що призведе до збою в роботі фрикціонів. Те саме відбувається й за низького рівня, коли автомобіль стоїть на ухилі або різко розганяється чи гальмує.

6. Робота приводу

На багатьох автомобілях від селектора до коробки передач протягнуто трос в оболонці. Нерідко він втрачає рухливість через корозію. Тоді під час увімкнення привід на коробці може опинитися між D та N, тому в русі силовий агрегат буде постійно перескакувати з одного режиму в інший. Все це супроводжується поштовхами.

7. Гідравліка

Під час перемикання передач вгору одночасно має розпускатися фрикціон низької передачі та замикатися фрикціон високої. За найменшої неузгодженості виникають ривки.

Причиною може бути знос або підвисання редукційного клапана рідинної помпи або пошкодження на певній лінії тиску, що йде від помпи до виконавчого циліндра й містить у собі клапани, соленоїди, регулятори тиску та гідроакумулятори (у старих коробок).

Тому під час ремонту АКПП варто повністю розібрати автомат та провести дефектовку всіх вузлів та елементів. Тоді відновлена коробка служитиме майже стільки ж, скільки й нова.

Раніше ми писали про головні недоліки механічної коробки передач. Також експерти називали типові помилки, через які водії псують коробку передач авто.