Семь возможных причин толчков коробки передач в авто — как их устранить

Почему дергается коробка автомат в авто — семь возможных причин и как их устранить
Автоэксперты предупреждают, что не всегда толчки и рывки при езде вызваны повреждениями автоматической коробки передач. Иногда они происходят из-за выхода из строя других узлов и агрегатов автомобиля.
Об этом написал Dexpens.
1. Изношенные опоры силового агрегата
При резком изменении крутящего момента на выходном валу силовой агрегат будет ощутимо дергаться. Из-за особенностей компоновки эти толчки особенно чувствительны на переднеприводных автомобилях с поперечно установленным двигателем.
2. Зазоры
Рывки при переключении передач могут происходить из-за зазоров в шарнирах и шлицевых соединениях карданного вала, шарнирах равных угловых скоростей, шестернях главной передачи и дифференциала.
В конструкции карданного вала часто используется резинометаллическая муфта. Если ее элементы изнашиваются, появляется ощутимый люфт. И при резком нажатии на акселератор или, наоборот, при сбросе газа возникает ощутимое сотрясение.
3. Двигатель
Перебои в работе двигателя возникают из-за пропусков воспламенения в цилиндрах. Тот случай, когда после нескольких рабочих циклов случается холостой. Это происходит либо из-за перебоев в работе форсунок, либо из-за пропусков искрообразования. Другой причиной нестабильной работы двигателя может быть неправильная работа системы вентиляции картера.
Существует способ определить, кто виноват в стуке — мотор или АКПП. Зафиксируйте передачу в ручном режиме, затем добавляйте и уменьшайте газ. Ощутите подергивание, следовательно, неисправен двигатель.
4. Температура жидкости
Рабочая температура жидкости в АКПП составляет 50-90 °C. При перегретой жидкости до 120 °C и выше коробка может дергаться. Поэтому следует следить за чистотой радиаторов, а также контролировать температуру жидкости.
5. Количество жидкости
Высокий или низкий уровень жидкости в АКПП может привести не только к сбоям при переключениях, но и к выходу агрегата из строя.
Если уровень жидкости больше нормы, она может вспениться. Насос не создаст нужного давления, что приведет к сбою в работе фрикционов. То же происходит и при низком уровне, когда автомобиль стоит на уклоне или резко разгоняется, или тормозит.
6. Работа привода
На многих автомобилях от селектора до коробки протянут трос в оболочке. Нередко этот он теряет подвижность из-за коррозии. Тогда при включении привод на коробке может оказаться между D и N, поэтому в движении силовой агрегат будет постоянно перескакивать из одного режима в другой. Все это сопровождается толчками.
7. Гидравлика
При переключении передач вверх одновременно должен распускаться фрикцион низкой передачи и замыкаться фрикцион высокой. При малейшей несогласованности возникают рывки.
Причиной может быть износ или подвес редукционного клапана жидкостной помпы или повреждение на определенной линии давления, идущее от насоса к исполнительному цилиндру и содержащее в себе клапаны, соленоиды, регуляторы давления и гидроаккумуляторы (у старых коробок).
Поэтому при ремонте АКПП следует полностью разобрать автомат и произвести дефектовку всех узлов и элементов. Тогда восстановленная коробка будет служить почти столько же, сколько и новая.
Ранее мы писали о главных недостатках механической коробки передач. Также эксперты называли типичные ошибки, из-за которых водители портят коробку передач авто.
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