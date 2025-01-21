Возобновилась перерегистрация автомобилей, но система сбоит из-за перегрузки

Сервисный центр МВД. Фото: hsc.gov.ua

С 21 января 2025 года в сервисных центрах МВД полностью восстановлены регистрационные услуги с транспортными средствами. Напомним, из-за хакерской атаки на госреестры сервисные центры МВД с 20 декабря 2024 года не регистрировали на новых владельцев подержанные автомобили — фактически внутренний рынок авто с пробегом остановился на месяц.

Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

Читайте также:

Тестирование системы

Сейчас происходит тестирование обновленной системы Е-записи для получения услуг в наших центрах. На время переходного периода регистрация происходит по старой и новой версиям. Это зависит от выбранного региона и сервисного центра МВД для получения услуги.

Возможные сложности

Чтобы получить талон предварительной записи, сначала надо пройти авторизацию. Она проводится с помощью:

электронной подписи;

BankID;

Дія.Підпису;

Далее выбирается необходимая услуга, удобный территориальный сервисный центр МВД, дата и время получения услуги.

Если не удается пройти авторизацию, нужно повторить попытку позже. Из-за большого спроса и перегрузки система Е-записи и сайт Главного сервисного центра МВД могут давать временный сбой.

Ранее Кабмин разрешил водителям покидать место ДТП и не извещать полицию. Также мы писали о самых дешевых подержанных авто с автоматической коробкой передач в Украине в 2025 году.