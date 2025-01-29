Спидометр автомобиля — зачем 30, 50 и 130 км/ч обозначены красным

Спидометр. Фото: acko.com

Многие водители не знают о значении красных черточек рядом с цифрами 30, 50 и 130 км/ч на спидометрах автомобилей, произведенных в Европе. При этом такие метки осуществляют важную функцию для безопасности движения.

Об этом написал AmperCar.

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Что обозначают красным

Некоторые считают, что красные отметки указывают на рекомендуемую скорость переключения коробки передач. Конечно, это ошибочное мнение, ведь для этой цели используют тахометр.

На самом деле эти отметки напоминают о максимально разрешенной скорости на разных типах дорог, соответствующих европейским нормам.

Почему именно такие цифры

Черная отметка на уровне 30 км/ч напоминает о скорости, допустимой вблизи школ, детских садов и других мест с повышенной опасностью. В населенных пунктах ограничение обычно составляет 50 км/ч. На уровне 130 км/ч черточка напоминает о разрешенной скорости на автомагистралях.

Также иногда можно увидеть маркированную красным цифру 90 км/ч — это разрешенная скорость на междугородних шоссе.

Красные отметки помогают европейским водителям соблюдать правила дорожного движения, служат визуальным ориентиром и минимизируют риск нарушений и аварий.

Отметим, что в автомобилях, выпущенных в США и странах Азии, такие обозначения отсутствуют, что связано с различиями в правилах дорожного движения.

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