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Цікавий тест з ПДР — хто зобов’язаний увімкнути поворотник

13 січня 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Згадуємо ПДР — хто з водіїв зобов’язаний увімкнути поворотник
Хто увімкне? Малюнок: "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про попереджувальні сигнали. Хто з водіїв повинен увімкнути покажчик повороту в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

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Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій зеленого автомобіля.
  3. Обидва водії зобов’язані увімкнути покажчики повороту.
  4. Обидва водії можуть не вмикати покажчики повороту.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто з водіїв має увімкнути поворотник?

На нерегульованому перехресті, обладнаному знаками пріоритету, водій зеленого автомобіля рухається головною дорогою, яка змінює свій напрямок, про що свідчать знаки 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Читаємо пункт 9.2 ПДР:

"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку: перед початком руху і зупинкою; перед перестроюванням, поворотом або розворотом".

Водій зеленого автомобіля продовжує рухатися головною дорогою, але згідно зі знаком 7.8. "Напрямок головної дороги", він виконує поворот ліворуч. А отже, зобов’язаний увімкнути поворотник.

Водій червоного автомобіля залишає головну дорогу, але при цьому не змінює напрямок руху, продовжуючи їхати прямо. Тому вмикати покажчики повороту йому не потрібно.

Правильна відповідь №2

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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