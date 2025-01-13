Вспоминаем ПДД — кто из водителей обязан включить поворотник

Интересный тест по ПДД — кто обязан включить поворотник
Задача по теме о предупредительных сигналах. Кто из водителей должен включить указатель поворота в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель зеленого автомобиля.
- Оба водителя обязаны включить указатели поворота.
- Оба водителя могут не включать указатели поворота.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке, оборудованном знаками приоритета, водитель зеленого автомобиля движется по главной дороге, которая меняет свое направление, о чем свидетельствуют знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".
Читаем пункт 9.2 ПДД:
"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления: перед началом движения и остановкой; перед перестроением, поворотом или разворотом".
Водитель зеленого автомобиля продолжает двигаться по главной дороге, но согласно знаку 7.8 "Направление главной дороги", он выполняет поворот налево. А значит, обязан включить поворотник.
Водитель красного автомобиля покидает главную дорогу, но при этом не меняет направление движения, продолжая ехать прямо. Поэтому включать указатели поворота ему не нужно.
Правильный ответ №2
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