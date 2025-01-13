Вспоминаем ПДД — кто из водителей обязан включить поворотник

Кто включит? Рисунок: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

Задача по теме о предупредительных сигналах. Кто из водителей должен включить указатель поворота в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель зеленого автомобиля. Оба водителя обязаны включить указатели поворота. Оба водителя могут не включать указатели поворота.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке, оборудованном знаками приоритета, водитель зеленого автомобиля движется по главной дороге, которая меняет свое направление, о чем свидетельствуют знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".

Читаем пункт 9.2 ПДД:

"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления: перед началом движения и остановкой; перед перестроением, поворотом или разворотом".

Водитель зеленого автомобиля продолжает двигаться по главной дороге, но согласно знаку 7.8 "Направление главной дороги", он выполняет поворот налево. А значит, обязан включить поворотник.

Водитель красного автомобиля покидает главную дорогу, но при этом не меняет направление движения, продолжая ехать прямо. Поэтому включать указатели поворота ему не нужно.

Правильный ответ №2

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