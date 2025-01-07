Интересный ПДД тест для умных водителей — надо ли включать поворотник

ПДД тест для грамотных водителей — надо ли включать поворотник
Задача по теме о предупредительных сигналах на дороге. Обязан ли водитель желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации включить левый указатель поворота?
Задание предложил канал "За! Правилам".
Варианты ответа
- Обязан.
- Желательно, но не обязательно.
- Включать указатель поворота в изображенной ситуации не нужно.
Разбор задачи
Многие считают, что в такой ситуации водитель желтого автомобиля не должен включать поворотник, ведь он продолжает движение по главной дороге, а не съезжает на второстепенную, о чем свидетельствует знак 7.8 "Направление главной дороги".
Но не важно, по какой дороге едет водитель желтого авто. Читаем пункт 9.2 ПДД:
"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления: перед началом движения и остановкой; перед перестроением, поворотом или разворотом".
Следовательно, он обязан проинформировать о направлении своего дальнейшего движения водителя красного автомобиля и включить левый указатель поворота.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали задачи по теме о предупредительных знаках:
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