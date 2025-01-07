Интересный ПДД тест для умных водителей — надо ли включать поворотник

Что с поворотником? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме о предупредительных сигналах на дороге. Обязан ли водитель желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации включить левый указатель поворота?

Задание предложил канал "За! Правилам".

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Варианты ответа

Обязан. Желательно, но не обязательно. Включать указатель поворота в изображенной ситуации не нужно.

Разбор задачи

Многие считают, что в такой ситуации водитель желтого автомобиля не должен включать поворотник, ведь он продолжает движение по главной дороге, а не съезжает на второстепенную, о чем свидетельствует знак 7.8 "Направление главной дороги".

Но не важно, по какой дороге едет водитель желтого авто. Читаем пункт 9.2 ПДД:

"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления: перед началом движения и остановкой; перед перестроением, поворотом или разворотом".

Следовательно, он обязан проинформировать о направлении своего дальнейшего движения водителя красного автомобиля и включить левый указатель поворота.

Правильный ответ №1

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