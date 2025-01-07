Цікавий ПДР тест для розумних водіїв — чи треба вмикати поворотник

ПДР тест для грамотних водіїв — чи треба вмикати поворотник
Задача з теми про попереджувальні сигнали на дорозі. Чи зобов'язаний водій жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації увімкнути лівий покажчик повороту?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Зобов'язаний.
- Бажано, але не обов'язково.
- Вмикати покажчик повороту в зображеній ситуації не потрібно.
Розбір задачі
Багато хто вважає, що в такій ситуації водій жовтого автомобіля не має вмикати поворотник, адже він продовжує рух головною дорогою, а не з'їжджає на другорядну, про що свідчить знак 7.8 "Напрямок головної дороги".
Але не важливо, якою дорогою їде водій жовтого авто. Читаємо пункт 9.2 ПДР:
"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку: перед початком руху і зупинкою; перед перестроюванням, поворотом або розворотом".
Отже, він зобов'язаний проінформувати про напрямок свого подальшого руху водія червоного автомобіля та увімкнути лівий покажчик повороту.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували задачі з теми про попереджувальні знаки:
- Цікавий ПДР тест: де водій має увімкнути покажчик повороту?
- Підступне кругове перехрестя: хто з водіїв правильно увімкнув поворотник?
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