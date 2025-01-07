Цікавий ПДР тест для розумних водіїв — чи треба вмикати поворотник

Що з поворотником? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про попереджувальні сигнали на дорозі. Чи зобов'язаний водій жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації увімкнути лівий покажчик повороту?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Зобов'язаний. Бажано, але не обов'язково. Вмикати покажчик повороту в зображеній ситуації не потрібно.

Розбір задачі

Багато хто вважає, що в такій ситуації водій жовтого автомобіля не має вмикати поворотник, адже він продовжує рух головною дорогою, а не з'їжджає на другорядну, про що свідчить знак 7.8 "Напрямок головної дороги".

Але не важливо, якою дорогою їде водій жовтого авто. Читаємо пункт 9.2 ПДР:

"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку: перед початком руху і зупинкою; перед перестроюванням, поворотом або розворотом".

Отже, він зобов'язаний проінформувати про напрямок свого подальшого руху водія червоного автомобіля та увімкнути лівий покажчик повороту.

Правильна відповідь №1

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