Подумайте над тестом з ПДР — де водій має увімкнути покажчик повороту

Коли вмикати поворот? Малюнок "За! Правилами".

Задача з теми про попереджувальні сигнали. В якому місці водій червоного автомобіля повинен увімкнути покажчик повороту в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

В місці А. В місці Б. Обидва місця підходять.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля має намір повернути праворуч. Водій синього авто також зібрався повертати праворуч.

Синя машина повинна пропустити червону, адже перша виїжджає з житлової зони, про що свідчить знак 5.34 "Житлова зона".

Читаємо пункт 26.4 ПДР:

"Під час виїзду з житлової та пішохідної зони водії повинні дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху".

Але тут є один нюанс. Водій синього авто може подумати, що його колега на червоній машині має намір заїхати в житлову зону. У такому разі траєкторії автомобілів не будуть перетинатися й ніхто нікого пропускати не повинен.

Якщо водій червоного авто увімкне покажчик повороту в точці "А", то так і станеться. Водій синьої машини виїде на дорогу, не підозрюючи, що червоний автомобіль продовжує рух прямо. А далі може трапитися аварія.

Читаємо пункт 9.4 ПДР:

"Подавати сигнал покажчиками повороту або рукою належить завчасно до початку маневру (з урахуванням швидкості руху), але не менш як за 50–100 м у населених пунктах і за 150–200 м поза ними, і припиняти негайно після його закінчення (подавання сигналу рукою слід закінчити безпосередньо перед початком виконання маневру). Сигнал забороняється подавати, якщо він може бути не зрозумілим для інших учасників руху".

Водій червоного авто їде головною дорогою, тому, де б він не увімкнув покажчик повороту, водієві синьої машини не варто поспішати, а дочекатися його проїзду.

Хоча, щоб не вводити водія синього авто в оману, водієві червоного варто увімкнути покажчик повороту в місці "Б". Так буде набагато безпечніше.

Правильна відповідь №2

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