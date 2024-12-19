Подумайте над тестом с ПДД — где водитель должен включить указатель поворота

Когда включать поворот? Рисунок "За! Правилами".

Задача по теме о предупреждающих сигналах. В каком месте водитель красного автомобиля должен включить указатель поворота в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

В месте А. В месте Б. Оба места подходят.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля намерен повернуть направо. Водитель синего авто также собрался поворачивать направо.

Синяя машина должна пропустить красную, ведь первая выезжает из жилой зоны, о чем свидетельствует знак 5.34 "Жилая зона".

Читаем пункт 26.4 ПДД:

"При выезде из жилой и пешеходной зоны водители должны дать дорогу другим участникам дорожного движения".

Но здесь есть один аспект. Водитель синего автомобиля может подумать, что его коллега на красной машине намерен заехать в жилую зону. В таком случае, траектории автомобилей не будут пересекаться и никто никого пропускать не должен.

Если водитель красного авто включит указатель поворота в точке "А", то так и произойдет. Водитель синей машины выедет на дорогу, не подозревая, что красный автомобиль продолжает движение прямо. А дальше может случиться авария.

Читаем пункт 9.4 ПДД:

"Подавать сигнал указателями поворота или рукой следует заблаговременно до начала маневра (с учетом скорости движения), но не менее чем за 50–100 м в населенных пунктах и за 150–200 м вне них, и прекращать немедленно после его окончания (подача сигнала рукой следует закончить непосредственно перед началом выполнения маневра). Сигнал запрещается подавать, если он может быть непонят для других участников движения".

Водитель красного авто едет по главной дороге, поэтому, где бы он ни включил указатель поворота, водителю синей машины не стоит спешить, а дождаться его проезда.

Хотя, чтобы не вводить водителя синего авто в заблуждение, водителю красного следует включить указатель поворота в месте "Б". Так будет гораздо безопаснее.

Правильный ответ №2

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