Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Интересный ПДД тест — где нужно включить указатель поворота arrow

Интересный ПДД тест — где нужно включить указатель поворота

19 декабря 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Подумайте над тестом с ПДД — где водитель должен включить указатель поворота
Когда включать поворот? Рисунок "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о предупреждающих сигналах. В каком месте водитель красного автомобиля должен включить указатель поворота в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. В месте А.
  2. В месте Б.
  3. Оба места подходят.

Разбор задачи

Интересный ПДД тест - где водитель должен включить указатель поворота - фото 1

Водитель красного автомобиля намерен повернуть направо. Водитель синего авто также собрался поворачивать направо.

Синяя машина должна пропустить красную, ведь первая выезжает из жилой зоны, о чем свидетельствует знак 5.34 "Жилая зона".

Интересный ПДД тест - где водитель должен включить указатель поворота - фото 2

Читаем пункт 26.4 ПДД:

"При выезде из жилой и пешеходной зоны водители должны дать дорогу другим участникам дорожного движения".

Но здесь есть один аспект. Водитель синего автомобиля может подумать, что его коллега на красной машине намерен заехать в жилую зону. В таком случае, траектории автомобилей не будут пересекаться и никто никого пропускать не должен.

Если водитель красного авто включит указатель поворота в точке "А", то так и произойдет. Водитель синей машины выедет на дорогу, не подозревая, что красный автомобиль продолжает движение прямо. А дальше может случиться авария.

Читаем пункт 9.4 ПДД:

"Подавать сигнал указателями поворота или рукой следует заблаговременно до начала маневра (с учетом скорости движения), но не менее чем за 50–100 м в населенных пунктах и за 150–200 м вне них, и прекращать немедленно после его окончания (подача сигнала рукой следует закончить непосредственно перед началом выполнения маневра). Сигнал запрещается подавать, если он может быть непонят для других участников движения".

Водитель красного авто едет по главной дороге, поэтому, где бы он ни включил указатель поворота, водителю синей машины не стоит спешить, а дождаться его проезда.

Хотя, чтобы не вводить водителя синего авто в заблуждение, водителю красного следует включить указатель поворота в месте "Б". Так будет гораздо безопаснее.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:21 Суд избрал меру пресечения для главы КРАИЛ

21:14 Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:13 Переправлял уклонистов через границу — как суд наказал буковинца

21:11 Отключения света в пятницу — чего ждать одесситам

21:03 Выезд из Украины с видом на жительство — возможно ли это

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

20:36 Дания выделила более 280 млн евро на укрепление ПВО Украины

20:13 Синоптики рассказали об опасности погоды в Украине завтра

20:12 Не фейк — Зеленский назвал Путина долбойо*ом

20:10 ИИ показал, как может выглядеть Starbase Илона Маска — фото

20:00 Алименты от воина в СОЧ — кто должен их платить

21:21 Суд избрал меру пресечения для главы КРАИЛ

21:14 Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:13 Переправлял уклонистов через границу — как суд наказал буковинца

21:11 Отключения света в пятницу — чего ждать одесситам

21:03 Выезд из Украины с видом на жительство — возможно ли это

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

20:36 Дания выделила более 280 млн евро на укрепление ПВО Украины

20:13 Синоптики рассказали об опасности погоды в Украине завтра

20:12 Не фейк — Зеленский назвал Путина долбойо*ом

20:10 ИИ показал, как может выглядеть Starbase Илона Маска — фото

20:00 Алименты от воина в СОЧ — кто должен их платить

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС - 80x80

Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине