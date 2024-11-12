Протестируйте себя по ПДД — как привлечь внимание водителя грузовика

Как сигналить грузовику? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме предупредительные сигналы. Каким образом водителю красного автомобиля разрешается привлечь внимание водителя грузовика, который мешает ему выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Посигналить. Переключить свет фар. Выдвинуться в окно и попытаться к нему докричаться. Ответы один и два. Ответа два и три. Все эти действия запрещаются.

Разбор задачи

Грузовик движется прямо, а водитель красного автомобиля намерен его обогнать. Водитель грузовика, безусловно, нарушает правила, двигаясь посреди дороги и наезжая на линию разметки.

Прежде всего высовываться в окно и кричать не разрешается, да и вряд ли водитель грузовика услышит вопли коллеги.

Читаем пункт 9.6 ПДД:

"Для привлечения внимания водителя обгоняемого транспортного средства можно применять переключение света фар, а вне населенных пунктов — и звуковой сигнал".

То есть спокойно можно использовать переключение фар. А с учетом того, что ситуация происходит за пределами населенного пункта, о чем свидетельствует знак 5.50 "Конец населенного пункта", водитель легковушки может еще и посигналить.





Правильный ответ №4

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