Протестируйте себя по ПДД — как привлечь внимание водителя грузовика

Непростой ПДД тест — как предупредить водителя грузовика
Задача по теме предупредительные сигналы. Каким образом водителю красного автомобиля разрешается привлечь внимание водителя грузовика, который мешает ему выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Посигналить.
- Переключить свет фар.
- Выдвинуться в окно и попытаться к нему докричаться.
- Ответы один и два.
- Ответа два и три.
- Все эти действия запрещаются.
Разбор задачи
Грузовик движется прямо, а водитель красного автомобиля намерен его обогнать. Водитель грузовика, безусловно, нарушает правила, двигаясь посреди дороги и наезжая на линию разметки.
Прежде всего высовываться в окно и кричать не разрешается, да и вряд ли водитель грузовика услышит вопли коллеги.
Читаем пункт 9.6 ПДД:
"Для привлечения внимания водителя обгоняемого транспортного средства можно применять переключение света фар, а вне населенных пунктов — и звуковой сигнал".
То есть спокойно можно использовать переключение фар. А с учетом того, что ситуация происходит за пределами населенного пункта, о чем свидетельствует знак 5.50 "Конец населенного пункта", водитель легковушки может еще и посигналить.
Правильный ответ №4
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