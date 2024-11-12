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Непростий ПДР тест — як попередити водія вантажівки

12 листопада 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Протестуйте себе з ПДР — як привернути увагу водія вантажівки
Як сигналити вантажівці? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми попереджувальні сигнали. Яким чином водієві червоного автомобіля дозволяється привернути увагу водія вантажівки, яка заважає йому виконати обгін в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Посигналити.
  2. Перемкнути світло фар.
  3. Висунутися у вікно та спробувати до нього докричатися.
  4. Відповіді один та два.
  5. Відповіді два та три.
  6. Усі перелічені дії забороняються.

Розбір задачі

Непростий ПДР тест — як попередити водія вантажівки - фото 1

Вантажівка рухається прямо, а водій червоного автомобіля має намір її обігнати. Водій вантажівки, безперечно, порушує правила, рухаючись посеред дороги та наїжджаючи на лінію розмітки.

Насамперед висовуватися у вікно та верещати не дозволяється, та й навряд водій вантажівки почує волання колеги.

Читаємо пункт 9.6 ПДР

"Для привертання уваги водія  транспортного засобу, який обганяється, можна застосовувати перемикання світла фар, а поза населеними пунктами — й звуковий сигнал".

Тобто спокійно можна використовувати перемикання фар. А з урахуванням того, що ситуація відбувається за межами населеного пункту, про що свідчить знак 5.50 "Кінець населеного пункту", то водій легковика може ще й посигналити.


Непростий ПДР тест — як попередити водія вантажівки - фото 2

Правильна відповідь №4

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ПДР тест правила дорожнього руху водії автомобіль авто

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