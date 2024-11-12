Протестуйте себе з ПДР — як привернути увагу водія вантажівки

Непростий ПДР тест — як попередити водія вантажівки
Задача з теми попереджувальні сигнали. Яким чином водієві червоного автомобіля дозволяється привернути увагу водія вантажівки, яка заважає йому виконати обгін в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Посигналити.
- Перемкнути світло фар.
- Висунутися у вікно та спробувати до нього докричатися.
- Відповіді один та два.
- Відповіді два та три.
- Усі перелічені дії забороняються.
Розбір задачі
Вантажівка рухається прямо, а водій червоного автомобіля має намір її обігнати. Водій вантажівки, безперечно, порушує правила, рухаючись посеред дороги та наїжджаючи на лінію розмітки.
Насамперед висовуватися у вікно та верещати не дозволяється, та й навряд водій вантажівки почує волання колеги.
Читаємо пункт 9.6 ПДР:
"Для привертання уваги водія транспортного засобу, який обганяється, можна застосовувати перемикання світла фар, а поза населеними пунктами — й звуковий сигнал".
Тобто спокійно можна використовувати перемикання фар. А з урахуванням того, що ситуація відбувається за межами населеного пункту, про що свідчить знак 5.50 "Кінець населеного пункту", то водій легковика може ще й посигналити.
Правильна відповідь №4
Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР:
- Водій якого автомобіля порушує правила дорожнього руху, виконуючи поворот на АЗС?
- Чи дозволено водієві білого автомобіля рух по трамвайній колії в зображеній на малюнку ситуації?
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