Протестуйте себе з ПДР — як привернути увагу водія вантажівки

Як сигналити вантажівці? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми попереджувальні сигнали. Яким чином водієві червоного автомобіля дозволяється привернути увагу водія вантажівки, яка заважає йому виконати обгін в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Посигналити. Перемкнути світло фар. Висунутися у вікно та спробувати до нього докричатися. Відповіді один та два. Відповіді два та три. Усі перелічені дії забороняються.

Розбір задачі

Вантажівка рухається прямо, а водій червоного автомобіля має намір її обігнати. Водій вантажівки, безперечно, порушує правила, рухаючись посеред дороги та наїжджаючи на лінію розмітки.

Насамперед висовуватися у вікно та верещати не дозволяється, та й навряд водій вантажівки почує волання колеги.

Читаємо пункт 9.6 ПДР:

"Для привертання уваги водія транспортного засобу, який обганяється, можна застосовувати перемикання світла фар, а поза населеними пунктами — й звуковий сигнал".

Тобто спокійно можна використовувати перемикання фар. А з урахуванням того, що ситуація відбувається за межами населеного пункту, про що свідчить знак 5.50 "Кінець населеного пункту", то водій легковика може ще й посигналити.





Правильна відповідь №4

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