Тест по ПДД для опытных водителей — как решить спор с мотоциклистом

Мотоциклист прав или нет? Рисунок: "Украина за рулем".

Задача по теме о дистанции, интервале и встречном разъезде. Разрешено ли мотоциклисту повернуть направо между краем дороги и легковым автомобилем в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, в случае безопасного бокового интервала. Запрещено.

Разбор задачи

На перекрестке автомобиль ожидает включения зеленого сигнала светофора на основной секции, чтобы повернуть налево.

Кроме того, на дополнительной секции светофора включена зеленая стрелочка, которая позволяет поворот направо. Именно поэтому мотоциклист пытается протиснуться между краем проезжей части и авто, чтобы выполнить поворот.

Может ли он повернуть по такой траектории? Может, ведь правилами не запрещается размещение более одного транспортного средства на одной полосе. Но он должен выполнить определенные требования.

Читаем пункт 13.3 ПДД:

"Во время обгона, опережения, объезда препятствия или встречного разъезда необходимо соблюдать безопасный интервал, чтобы не создавать опасности для дорожного движения".

Траектории движения транспортных средств не пересекаются, поэтому мотоциклист не должен задеть машину, а значит, ни одного правила не нарушит.

Правильный ответ №2

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