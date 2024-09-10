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Интересный тест по ПДД — кто уступит дорогу, легковушка или грузовик

10 сентября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тестирование по ПДД — водитель какого автомобиля должен уступить дорогу
Кто должен дать дорогу? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме дистанция, интервал, встречный разъезд. Водитель какого автомобиля обязан дать дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель белой легковушки.
  2. Водитель синего грузовика.

Разбор задачи

Интересный тест с ПДД — кто уступит дорогу, легковушку или грузовик - фото 1

Легковой и грузовой автомобили двигаются навстречу друг другу. Но их разъезд осложняется кучей лежащих на дороге камней. Поэтому кто-то из них должен уступить дорогу.

Читаем пункт 13.4 ПДД:

"Если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого препятствие или габариты транспортного средства, управляемого им, мешают встречному движению, он должен дать дорогу. На участках дорог, обозначенных знаками 1.6 и 1.7 при наличии препятствия дать дорогу должен водитель транспортного средства, двигающегося на спуск".

На участке дороги установлен знак 1.6 "Крутой подъем".


Интересный тест с ПДД — кто уступит дорогу, легковушку или грузовик - фото 2

Так как он установлен на стороне полосы движения водителя белого автомобиля, то именно он в изображенной ситуации движется на подъем, соответственно водитель грузовика должен видеть знак 1.7 "Крутой спуск".

То есть, водитель грузовика в этом случае двигается на спуск, поэтому именно он должен уступить водителю белой машины.

Правильный ответ №2

Ранее мы писали, как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке. Также мы сообщали, кто должен уступать при повороте налево в один ряд.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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