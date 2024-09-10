Тестирование по ПДД — водитель какого автомобиля должен уступить дорогу

Кто должен дать дорогу? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме дистанция, интервал, встречный разъезд. Водитель какого автомобиля обязан дать дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель белой легковушки. Водитель синего грузовика.

Разбор задачи

Легковой и грузовой автомобили двигаются навстречу друг другу. Но их разъезд осложняется кучей лежащих на дороге камней. Поэтому кто-то из них должен уступить дорогу.

Читаем пункт 13.4 ПДД:

"Если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого препятствие или габариты транспортного средства, управляемого им, мешают встречному движению, он должен дать дорогу. На участках дорог, обозначенных знаками 1.6 и 1.7 при наличии препятствия дать дорогу должен водитель транспортного средства, двигающегося на спуск".

На участке дороги установлен знак 1.6 "Крутой подъем".





Так как он установлен на стороне полосы движения водителя белого автомобиля, то именно он в изображенной ситуации движется на подъем, соответственно водитель грузовика должен видеть знак 1.7 "Крутой спуск".

То есть, водитель грузовика в этом случае двигается на спуск, поэтому именно он должен уступить водителю белой машины.

Правильный ответ №2

Ранее мы писали, как правильно выполнить опасный разворот на перекрестке. Также мы сообщали, кто должен уступать при повороте налево в один ряд.