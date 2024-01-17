Тест по ПДД: кого должен пропустить водитель синего авто в сложной ситуации

Кто кого должен пропускать? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?".

Задача на знание дорожных знаков. Кому должен уступить водитель синего автомобиля?

Задачу предложил канал "А ты знаешь ПДД?".

Читайте также:

Варианты ответа

Только грузовику. Только микроавтобусу. Обоим автомобилям. Никому.

Разбор задачи

Перед водителем синего автомобиля находится препятствие. Чтобы обойти его, ему нужно заехать на полосу встречного движения. Поэтому путь водителя пересекается с двумя другими машинами. Грузовик поворачивает направо, а микроавтобус едет прямо.

Справа от синего авто есть знак 1.23.2 "Примыкание второстепенной дороги".

То есть грузовик находится на второстепенной дороге, поэтому его водитель должен пропустить синий автомобиль и желтый микроавтобус.

Перед препятствием есть три знака: 4.8. "Объезд препятствия с левой стороны", 2.6. "Преимущество перед встречным движением" и 1.37 "Дорожные работы".

Согласно знаку 2.6, водитель синего автомобиля имеет преимущество над микроавтобусом, поэтому он проедет первым.

Следовательно, водитель синего автомобиля не должен никому уступать. Напротив, все остальные водители в изображенной ситуации должны его пропустить.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали с помощью знаков выберите правильное направление движения авто. Также разбирали непростую ситуацию на перекрестке: можно ли сразу ехать в левый ряд.