Тест по ПДД: кого должен пропустить водитель синего авто в сложной ситуации

Легковушка, грузовик и минивэн на дороге с ремонтными работами — как разъехаться
Задача на знание дорожных знаков. Кому должен уступить водитель синего автомобиля?
Задачу предложил канал "А ты знаешь ПДД?".
Варианты ответа
- Только грузовику.
- Только микроавтобусу.
- Обоим автомобилям.
- Никому.
Разбор задачи
Перед водителем синего автомобиля находится препятствие. Чтобы обойти его, ему нужно заехать на полосу встречного движения. Поэтому путь водителя пересекается с двумя другими машинами. Грузовик поворачивает направо, а микроавтобус едет прямо.
Справа от синего авто есть знак 1.23.2 "Примыкание второстепенной дороги".
То есть грузовик находится на второстепенной дороге, поэтому его водитель должен пропустить синий автомобиль и желтый микроавтобус.
Перед препятствием есть три знака: 4.8. "Объезд препятствия с левой стороны", 2.6. "Преимущество перед встречным движением" и 1.37 "Дорожные работы".
Согласно знаку 2.6, водитель синего автомобиля имеет преимущество над микроавтобусом, поэтому он проедет первым.
Следовательно, водитель синего автомобиля не должен никому уступать. Напротив, все остальные водители в изображенной ситуации должны его пропустить.
Правильный ответ №4
Ранее мы предлагали с помощью знаков выберите правильное направление движения авто. Также разбирали непростую ситуацию на перекрестке: можно ли сразу ехать в левый ряд.
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