Тест з ПДР: кого має пропустити водій синього авто в складній ситуації

Хто кого має пропускати? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?".

Задача на знання дорожніх знаків. Кому має поступитися водій синього автомобіля?

Задачу запропонував канал "А ти знаєш ПДР?".

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Варіанти відповіді

Лише вантажівці. Лише мікроавтобусу. Обом автомобілям. Нікому.

Розбір задачі

Перед водієм синього авто знаходиться перешкода. Щоб оминути її йому потрібно заїхати на смугу зустрічного руху. Через це його шлях перетинається з двома іншими машинами. Вантажівка повертає праворуч, а мікроавтобус їде прямо.

Праворуч від синього авто є знак 1.23.2 "Прилягання другорядної дороги".

Тобто вантажівка знаходиться на другорядній дорозі, тому її водій повинен пропустити синє авто та жовтий мікроавтобус.

Перед перешкодою є три знаки: 4.8. "Об'їзд перешкоди з лівого боку", 2.6. "Перевага перед зустрічним рухом" та 1.37 "Дорожні роботи".

Згідно зі знаком 2.6 водій синього автомобіля має перевагу над мікроавтобусом, тому він проїде першим.

Отже, водій синього автомобіля не повинен нікому поступатися. Навпаки усі інші водії в зображеній ситуації мають його пропустити.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували за допомогою знаків оберіть правильний напрямок руху авто. Також розбирали непросту ситуацію на перехресті: чи можна одразу їхати у лівий ряд.