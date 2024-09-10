Тестування з ПДР — водій якого автомобіля має поступитися дорогою

Хто має дати дорогу? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми дистанція, інтервал, зустрічний роз'їзд. Водій якого автомобіля зобов'язаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій білого легковика. Водій синьої вантажівки.

Розбір задачі

Легковий та вантажний автомобілі рухаються на зустріч один одному. Але їхній роз'їзд ускладнюється купою каміння, що лежить на дорозі. Тому хтось з них має поступитися дорогою.

Читаємо пункт 13.4 ПДР:

"Якщо зустрічний роз’їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу. На ділянках доріг, позначених знаками 1.6 та 1.7 за наявності перешкоди дати дорогу повинен водій транспортного засобу, що рухається на спуск".

На ділянці дороги якраз встановлено знак 1.6 "Крутий підйом".





Позаяк він встановлений на боці смуги руху водія білого автомобіля, то саме він в зображеній ситуації рухається на підйом, відповідно водій вантажівки має перед собою бачити знак 1.7 "Крутий спуск".

Тобто, водій вантажівки в цьому випадку рухається на спуск, тому саме він має поступитися водію білої машини.

Правильна відповідь №2

Раніше ми писали, як правильно виконати небезпечний розворот на перехресті. Також ми повідомляли, хто має поступатися при повороті ліворуч в один ряд.