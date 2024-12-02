Коварный тест по ПДД — как разъехаться на аварийном участке дороги

Кто уступит? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме раздела ПДД "Дистанция, интервал, встречный разъезд". Кто из водителей обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель такси. Разъедутся по общей договоренности.

Разбор задачи

Водители двух автомобилей поворачивают налево. Поскольку траектории движения машин пересекаются, кто-то из них должен уступить.

Многие считают, что это должен быть водитель такси, ведь он выезжает из жилой зоны, о чем свидетельствует знак 5.35 "Конец жилой зоны".

Читаем пункт 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу движущимся по ней пешеходам и транспортным средствам, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".

Но не все так просто.

В изображенной ситуации встречный разъезд затруднен из-за дорожных конусов, расставленных на пути красного автомобиля. Поэтому при повороте налево они окажутся на полосе движения такси.

Поэтому читаем пункт 13.4 ПДД:

"Если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого есть препятствие или габариты транспортного средства, которым он управляет, мешают встречному движению, должен дать дорогу".

Следовательно, несмотря на то, что водитель такси выезжает с прилегающей территории, дорогу должен дать водитель красного автомобиля, на пути которого есть препятствие.

Правильный ответ №1

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