Экспресс-тест по ПДД — кто двинется последним

Кто кого пропустит? Рисунок: "L Инструктор".

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Кто покинет спорный участок дороги последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "L Инструктор".

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Варианты ответа

Пешеход. Водитель легковушки. Мотоциклист.

Разбор задачи

На участке дороги водитель красного автомобиля и мотоциклист поворачивают налево, а пешеход намерен перейти на противоположную сторону.

Перед водителем авто установлен знак 5.34 "Жилая зона", информирующий о въезде на территорию, где действуют особые условия дорожного движения.





Читаем пункт 26.1 ПДД:

"Пешеходам разрешается двигаться в жилой и пешеходной зоне как по тротуарам, так и по проезжей части. Пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами, но не должны создавать безосновательных препятствий для их движения".

То есть в жилой зоне преимущество имеет пешеход, который покинет спорный участок первым.

Как разъедутся водитель легковушки и мотоциклист? Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам".

Итак, водитель красного автомобиля обязан пропустить мотоциклиста и в изображенной ситуации проедет последним.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали с помощью знаков выберите правильное направление движения авто. Также разбирали непростую ситуацию на перекрестке: можно ли сразу ехать в левый ряд.