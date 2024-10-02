Экспресс-тест по ПДД — кто двинется последним

Интересный ПДД тест — кто двинется последним
Задача по теме начало движения и изменение его направления. Кто покинет спорный участок дороги последним в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "L Инструктор".
Варианты ответа
- Пешеход.
- Водитель легковушки.
- Мотоциклист.
Разбор задачи
На участке дороги водитель красного автомобиля и мотоциклист поворачивают налево, а пешеход намерен перейти на противоположную сторону.
Перед водителем авто установлен знак 5.34 "Жилая зона", информирующий о въезде на территорию, где действуют особые условия дорожного движения.
Читаем пункт 26.1 ПДД:
"Пешеходам разрешается двигаться в жилой и пешеходной зоне как по тротуарам, так и по проезжей части. Пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами, но не должны создавать безосновательных препятствий для их движения".
То есть в жилой зоне преимущество имеет пешеход, который покинет спорный участок первым.
Как разъедутся водитель легковушки и мотоциклист? Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам".
Итак, водитель красного автомобиля обязан пропустить мотоциклиста и в изображенной ситуации проедет последним.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали с помощью знаков выберите правильное направление движения авто. Также разбирали непростую ситуацию на перекрестке: можно ли сразу ехать в левый ряд.
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