Експрес-тест з ПДР — хто вирушить останнім

Хто кого пропустить? Малюнок: "L Інструктор".

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Хто залишить спірну ділянку дороги останнім в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "L Інструктор".

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Варіанти відповіді

Пішохід. Водій легковика. Мотоцикліст.

Розбір задачі

На ділянці дороги водій червоного автомобіля та мотоцикліст повертають ліворуч, а пішохід має намір перейти на протилежний бік.

Перед водієм авто встановлено знак 5.34 "Житлова зона", який інформує про в’їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху.





Читаємо пункт 26.1 ПДР:

"Пішоходам дозволяється рухатися у житловій та пішохідній зоні як по тротуарах, так і по проїзній частині. Пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, але не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху".

Тобто в житловій зоні перевагу має пішохід, який залишить спірну ділянку першим.

Як роз'їдуться водій легковика та мотоцикліст? Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

Отже, водій червоного автомобіля зобов'язаний пропустити мотоцикліста та в зображеній ситуації проїде останнім.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували за допомогою знаків вибрати правильний напрямок руху авто. Також розбирали непросту ситуацію на перехресті: чи можна одразу їхати у лівий ряд.