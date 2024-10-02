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Цікавий ПДР тест — хто вирушить останнім

2 жовтня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Експрес-тест з ПДР — хто вирушить останнім
Хто кого пропустить? Малюнок: "L Інструктор".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Хто залишить спірну ділянку дороги останнім в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "L Інструктор".

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Варіанти відповіді

  1. Пішохід.
  2. Водій легковика.
  3. Мотоцикліст.

Розбір задачі

Цікавий ПДР тест — хто вирушить останнім - фото 1

На ділянці дороги водій червоного автомобіля та мотоцикліст повертають ліворуч, а пішохід має намір перейти на протилежний бік.

Перед водієм авто встановлено знак 5.34 "Житлова зона", який інформує про в’їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху.


Цікавий ПДР тест — хто вирушить останнім - фото 2

Читаємо пункт 26.1 ПДР:

"Пішоходам дозволяється рухатися у житловій та пішохідній зоні як по тротуарах, так і по проїзній частині. Пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, але не повинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху".

Тобто в житловій зоні перевагу має пішохід, який залишить спірну ділянку першим.

Як роз'їдуться водій легковика та мотоцикліст? Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

Отже, водій червоного автомобіля зобов'язаний пропустити мотоцикліста та в зображеній ситуації проїде останнім.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували за допомогою знаків вибрати правильний напрямок руху авто. Також розбирали непросту ситуацію на перехресті: чи можна одразу їхати у лівий ряд.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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