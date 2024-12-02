Підступний тест з ПДР — як роз'їхатися на аварійній ділянці дороги

Хто поступиться? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми розділу ПДР "Дистанція, інтервал, зустрічний роз'їзд". Хто з водіїв зобов'язаний дати дорогу в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій червоного авто. Водій таксі. Роз'їдуться за спільною домовленістю.

Розбір задачі

Водії двох автомобілів повертають ліворуч. Позаяк траєкторії руху машин перетинаються, хтось із них має поступитися.

Багато хто вважає, що це має бути водій таксі, адже він виїжджає з житлової зони, про що свідчить знак 5.35 "Кінець житлової зони".

Читаємо пункт 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з'їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Але не все так просто.

В зображеній ситуації зустрічний роз'їзд ускладнено через дорожні конуси, які розставлені на шляху червоного автомобіля. Тому при повороті ліворуч вони опиняться на смузі руху таксі.

Тому читаємо пункт 13.4 ПДР:

"Якщо зустрічний роз'їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу".

Отже, попри те, що водій таксі виїжджає з прилеглої території, дорогу має дати водій червоного автомобіля, на шляху якого є перешкода.

Правильна відповідь №1

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