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Тест по ПДД про поворот налево — кто проедет последним

9 января 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест по ПДД о проезде перекрестков — кто тронется последним
Кто последний? Рисунок: "За! Правилам".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о проезде перекрестков. Водитель какого автомобиля покинет перекресток последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилам".

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Варианты ответа

  1. Грузовой автомобиль.
  2. Зеленый автомобиль.
  3. Красный автомобиль.
  4. Желтый автомобиль.

Разбор задачи

Тест по ПДД: кто проедет перекресток последним?

На перекрестке желтый автомобиль поворачивает направо, зеленый и грузовик — налево, а красная машина проезжает прямо. При отсутствии светофоров выяснить порядок разъезда транспортных средств помогут знаки приоритета.

Зеленый и желтый автомобили находится на главной дороге, о чем свидетельствует знак 2.3 "Главная дорога".

Дорожный знак 2.3 "Главная дорога".

Красная машина и грузовик находятся на второстепенной дороге, ведь имеют перед собой знак 2.1 "Уступить дорогу".

Дорожный знак 2.1 "Дать дорогу".

Водители зеленого и желтого автомобилей имеют приоритет перед коллегами в грузовике и в красной машине, поэтому разъедутся первыми по пункту 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

То есть уступить должен водитель зеленого авто, поэтому первой проедет желтая машина.

По этому же пункту ПДД водитель грузовика, должен пропустить красное авто, а значит, именно он проедет перекресток последним.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи по теме о проезде перекрестков:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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