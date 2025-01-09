Тест з ПДР про проїзд перехресть — хто рушить останнім

Хто останній? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про проїзд перехресть. Водій якого автомобіля залишить перехрестя останнім в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Вантажний автомобіль. Зелений автомобіль. Червоний автомобіль. Жовтий автомобіль.

Розбір задачі

На перехресті жовтий автомобіль повертає праворуч, зелений та вантажівка — ліворуч, а червона машина проїжджає прямо. За відсутності світлофорів з’ясувати порядок роз'їзду транспортних засобів допоможуть знаки пріоритету.

Зелений та жовтий автомобілі знаходиться на головній дорозі, про що свідчить знак 2.3 "Головна дорога".

Червона машина та вантажівка перебувають на другорядній дорозі, адже мають перед собою знак 2.1 "Дати дорогу".

Водії зеленого та жовтого автомобілів мають пріоритет перед колегами у вантажівці та у червоній машині, тому роз’їдуться першими за пунктом 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Тобто поступитися має водій зеленого авто, тому першою проїде жовта машина.

За цим же пунктом ПДР водій вантажівки, має пропустити червоне авто, а отже, саме він проїде перехрестя останнім.

Правильна відповідь №1

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