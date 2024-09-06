Швидкий тест з ПДР — який порядок роз'їзду авто на перехресті

Хто проїде першим? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми "проїзд перехресть". Яка правильна черговість проїзду транспортних засобів на перехресті в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Синій автомобіль, червоний, жовтий. Червоний автомобіль, жовтий, синій. Жовтий автомобіль, червоний, синій. Роз'їдуться за домовленістю.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхали три автомобілі. Жовтий рухається прямо, а червоний та синій повертають ліворуч.

Перехрестя не обладнане світлофором та знаками пріоритету, усі дороги мають однакове покриття.

Таким чином маємо перехрестя рівнозначних доріг, яке слід проїжджати за пунктом 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Перешкоди праворуч не має водій червоного авто, отже, він проїде першим. Після цього перешкода з правого боку зникне у водія жовтої машини, й він рушить другим. Останнім залишить перехрестя водій синього автомобіля.

Правильна відповідь №2

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