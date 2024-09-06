Быстрый тест по ПДД – какой порядок разъезда авто на перекрестке

Кто проедет первым? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по теме проезд перекрестков. Какова правильная очередность проезда транспортных средств на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Синий автомобиль, красный, желтый. Красный автомобиль, желтый, синий. Желтый автомобиль, красный, синий. Разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

К перекрестку подъехали три автомобиля. Желтый двигается прямо, а красный и синий поворачивают налево.

Перекресток не оборудован светофором и знаками приоритета, все дороги имеют одинаковое покрытие.

Таким образом, имеем перекресток равнозначных дорог, который следует проезжать в соответствии с пунктом 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Помехи справа не имеет водитель красного авто, следовательно, он проедет первым. После этого помеха с правой стороны исчезнет у водителя желтой машины, и он двинется вторым. Последним оставит перекресток водитель синего автомобиля.

Правильный ответ №2

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