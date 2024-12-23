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Цікавий тест з ПДР — хто проїде перехрестя другим

23 грудня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тестування з ПДР — хто проїде перехрестя другим
Хто другий? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Вантажівка, трамвай, білий автомобіль.
  2. Вантажівка, білий автомобіль, трамвай.
  3. Трамвай, білий автомобіль, вантажівка.
  4. Білий автомобіль, вантажівка, трамвай.
  5. Трамвай, вантажівка, білий автомобіль.
  6. Білий автомобіль, трамвай, вантажівка.

Розбір задачі

Цікавий тест з ПДР — хто проїде перехрестя другим - фото 1

На перехресті синя вантажівка та білий автомобіль повертають ліворуч, а трамвай проїжджає перехрестя прямо.

На перехресті установлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

На головній дорозі знаходиться  вантажний автомобіль, тому саме його водій проїде першим.

Цікавий тест з ПДР — хто проїде перехрестя другим - фото 2

Цікавий тест з ПДР — хто проїде перехрестя другим - фото 3

Трамвай завжди матиме перевагу перед нерейковим транспортним засобом, але за умови що вони знаходяться на рівнозначних дорогах. В зображеній ситуації на рівнозначній дорозі перебувають трамвай та біле авто.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі".

Отже, трамвай проїде перехрестя другим.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми про проїзд перехресть:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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