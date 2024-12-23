Тестування з ПДР — хто проїде перехрестя другим

Хто другий? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

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Розбір задачі

На перехресті синя вантажівка та білий автомобіль повертають ліворуч, а трамвай проїжджає перехрестя прямо.

На перехресті установлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

На головній дорозі знаходиться вантажний автомобіль, тому саме його водій проїде першим.

Трамвай завжди матиме перевагу перед нерейковим транспортним засобом, але за умови що вони знаходяться на рівнозначних дорогах. В зображеній ситуації на рівнозначній дорозі перебувають трамвай та біле авто.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі".

Отже, трамвай проїде перехрестя другим.

Правильна відповідь №1

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