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Заплутаний ПДР тест — який порядок роз’їзду на перехресті

18 грудня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Неоднозначний тест з ПДР — який порядок роз’їзду на перехресті
Хто проїде першим? Малюнок: davto.com.ua
Валентин Бандура - Редактор

Задача з тем про регулювання дорожнього руху та про проїзд перехресть. Який автомобіль проїде перехрестя першим в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував DAvto.

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Варіанти відповіді

  1. Білий автомобіль.
  2. Синій автомобіль.
  3. Червоний автомобіль.
  4. Білий та червоний одночасно.
  5. Червоний та синій одночасно.

Розбір задачі

Заплутаний ПДР тест — який порядок роз’їзду на перехресті - фото 1

На перехресті водії білого та синього автомобілів розвертаються, а водій червоного повертає праворуч.

Перед білим та синім авто встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", а перед червоним — 2.1 "Дати дорогу".

Заплутаний ПДР тест — який порядок роз’їзду на перехресті - фото 2

Але це не має жодного значення в зображеній ситуації, адже на перехресті працює світлофор.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Тому білий автомобіль випадає зі списку транспортних засобів, які претендують на пріоритетний проїзд перехрестя. Нехай дочекається, коли йому загориться зелений.

Як роз’їдуться водії червоного та синього автомобілів? Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Отже, беззаперечну перевагу має червоний автомобіль. Але, якщо придивитися до траєкторій руху синьої та червоної машин, то видно, що вони не перетинаються. 

Тому синій автомобіль може проїхати перехрестя одночасно з червоним.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил регулювання дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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