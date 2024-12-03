Експрес-тест з ПДР — хто з водіїв порушує правила

Де порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми регулювання дорожнього руху та на знання дорожніх знаків. Водій якого автомобіля має право виконати свій маневр в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій червоного автомобіля. Обидва водії мають право. Обидва водії не мають права.

Розбір задачі

На перехресті водій червоного автомобіля має намір повернути ліворуч, а водій жовтого — розвернутися.

Водієві червоної машини поворот ліворуч забороняє знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено".

А знак 5.16 "Напрямки руху по смугах" дозволяє водієві червоного авто рух з правої смуги лише прямо.

Знак 3.23 є тимчасовим, адже має жовте тло, що дає йому перевагу перед постійними знаками. Читаємо пункт 8.2 ПДР:

"Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та зі змінною інформацією. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з тлом жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками".

Таким чином, в зображеній на малюнку ситуації повертати ліворуч тимчасово забороняється, незалежно від смуги, на якій перебуває авто. Але знак 3.23 не забороняє розворот, тому водій жовтої машини може виконувати свій маневр.

Правильна відповідь №1

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