Каверзний тест з ПДР — хто має поступитися при проїзді перешкоди

Хто перший? Малюнок: "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. Водій якого автомобіля повинен дати дорогу в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

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Варіанти відповіді

Водій вантажівки. Водій білого автомобіля. Роз'їдуться за домовленістю.

Розбір задачі

На смузі, якою рухається вантажівка, проводиться ремонт дороги. На перешкоді встановлені дорожні знаки — 1.37 "Дорожні роботи" та 4.7 "Об’їзд перешкоди з правого боку".

Водій вантажівки об'їжджає перешкоду з правого боку та начебто виконує перестроювання на сусідню смугу, по який вже їде в попутному напрямку білий легковик, а отже, вантажна машина має поступитися.

Але все не так просто.

Окрім традиційної білої розмітки, видно, що на ділянку дороги нанесено тимчасову жовту розмітку. Згідно з Віденською конвенцією про дорожні знаки та сигнали, тимчасова дорожня розмітка має пріоритет над постійною й користувачі дороги зобов'язані виконувати її вимоги.

Саме згідно з тимчасовою розміткою, вантажівка продовжує рух у своїй смузі. Тоді як водій білого легковика в цей момент якраз перестроюється.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Таким чином, водій білого авто має пропустити вантажівку, яка рухається своєю смугою.

Правильна відповідь №2

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