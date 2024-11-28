Каверзний тест з ПДР — хто має поступитися при проїзді перешкоди

ПДР тест з каверзою — хто поступиться при проїзді перешкоди
Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. Водій якого автомобіля повинен дати дорогу в зображеній на малюнку ситуації?
Задачу запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".
Варіанти відповіді
- Водій вантажівки.
- Водій білого автомобіля.
- Роз'їдуться за домовленістю.
Розбір задачі
На смузі, якою рухається вантажівка, проводиться ремонт дороги. На перешкоді встановлені дорожні знаки — 1.37 "Дорожні роботи" та 4.7 "Об’їзд перешкоди з правого боку".
Водій вантажівки об'їжджає перешкоду з правого боку та начебто виконує перестроювання на сусідню смугу, по який вже їде в попутному напрямку білий легковик, а отже, вантажна машина має поступитися.
Але все не так просто.
Окрім традиційної білої розмітки, видно, що на ділянку дороги нанесено тимчасову жовту розмітку. Згідно з Віденською конвенцією про дорожні знаки та сигнали, тимчасова дорожня розмітка має пріоритет над постійною й користувачі дороги зобов'язані виконувати її вимоги.
Саме згідно з тимчасовою розміткою, вантажівка продовжує рух у своїй смузі. Тоді як водій білого легковика в цей момент якраз перестроюється.
Читаємо пункт 10.3 ПДР:
"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".
Таким чином, водій білого авто має пропустити вантажівку, яка рухається своєю смугою.
Правильна відповідь №2
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