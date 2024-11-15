Складний тест з ПДР — хто з водіїв порушує правила

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми руху по автомагістралях та дорогах для автомобілів. Хто з водіїв порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водії легкових авто. Водії жовтого авто та вантажівки. Водій жовтого авто. Водій червоного авто. Водії червоного авто та вантажівки. Водій вантажівки. Усі водії порушують правила. Ніхто не порушує правила.

Розбір задачі

На трасі вантажівка їде прямо, жовта машина намагається заїхати у технологічний розрив розділювальної смуги, а червоний автомобіль має намір припаркуватися.

Усі транспортні засоби знаходяться на автомагістралі, про що свідчить дорожній знак 5.1 "Автомагістраль".

Водій вантажівки правила порушує, адже рухається по третій смузі автомагістралі.

Читаємо розділ "б" пункту 27.2 ПДР:

"На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється рух вантажних транспортних засобів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т поза першою і другою смугами руху (за винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах для автомобілів)".

Водій червоного авто намагається зупинитися на обочині й також чинить не за правилами.

Читаємо розділ "в" пункту 27.2 ПДР:

"На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.42.1 "Місце для стоянки", 5.42.2 "Місце для стоянки", 5.42.3 "Місце для стоянки", 5.43 "Зона стоянки" або 6.15 "Місце відпочинку".

Нарешті, водій жовтої машини також неправий.

Читаємо розділ "г" пункту 27.2 ПДР:

"На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється розворот і в’їзд у технологічні розриви розділювальної смуги".

Той випадок, коли в одному місці на дорозі зустрілися одразу троє водіїв, які або не знають, або не хочуть виконувати ПДР.

Правильна відповідь №7

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