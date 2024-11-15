Підступний ПДР тест — чи дозволено водієві жовтого авто випередження

Дозволений маневр? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з тем регулювання дорожнього руху та обгону. Чи дозволено водієві жовтого автомобіля випередити білу машину в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, якщо швидкість білого автомобіля менш як 30 км/год. Заборонено.

Розбір задачі

Зображена дорога має смугу, на який напрямок руху може змінюватися на протилежний — тобто смугу реверсивного руху. Про це свідчать відповідна дорожня розмітка та реверсивний світлофор. Наразі на світлофорі увімкнена зелена стрілочка, яка дозволяє використовувати цю смугу водіям білого та жовтого автомобілів.





Також на ділянці встановлено дорожній знак 3.25 "Обгін заборонено". Виникає питання, чи забороняє цей знак водієві жовтого автомобіля виконати задуманий маневр?





Ні, не забороняє. Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Обгін — випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху".

Водієві жовтого автомобіля для виконання задуманого маневру не потрібно виїжджати на зустрічну смугу. Він виконуватиме випередження по реверсивній смузі, а отже, в зображеній ситуації вимоги заборонного знаку на нього не поширюються.

Правильна відповідь №1

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