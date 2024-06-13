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Як заїхати на реверсивну смугу, щоб не порушити ПДР — тест для водіїв

13 червня 2024 06:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Тест з ПДР: лише досвідчені водії правильно заїдуть на реверсивну смугу
Яка траєкторія руху правильна? Малюнок: "За! Правилами".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача з теми регулювання дорожнього руху. Яка траєкторія повороту праворуч дозволяється у зображеній на малюнку ситуації водієві синього автомобіля?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише траєкторія А.
  2. Лише траєкторія В.
  3. Траєкторії А та Б.
  4. Лише траєкторія В.
  5. Траєкторії В та Б.
  6. Траєкторії А та В.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля має намір повернути праворуч. Для цього йому запропоновані три варіанти.

Зазначимо, що водій повертає на дорогу, на якій по одній або кількох смугах напрямок руху може змінюватися на протилежний.

Тобто він повертає на дорогу з реверсивним рухом. Про це свідчить знак 5.13 "Дорога з реверсивним рухом", а також знак 5.15 "Виїзд на дорогу з реверсивним рухом" та відповідна дорожня розмітка.


Як заїхати на реверсивну смугу, щоб не порушити ПДР — тест для водіїв - фото 1
Як заїхати на реверсивну смугу, щоб не порушити ПДР — тест для водіїв - фото 2

На дорозі встановлено реверсивний світлофор, який наразі дозволяє водієві використовувати для руху реверсивну смугу.


Як заїхати на реверсивну смугу, щоб не порушити ПДР — тест для водіїв - фото 3

Таким чином, за траєкторією В рухатися заборонено, адже тоді водій опиниться на зустрічній смузі.

Та чи може водій повернути, як за траєкторією А, так і за траєкторією Б?

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"У разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".

Тобто повертати слід за траєкторією А.

Щобільше, згідно з пунктом 11.12 ПДР: 

"Водій, який здійснює поворот на дорогу, що має смугу для реверсивного руху, може перестроюватися на неї тільки після проїзду реверсивного світлофора з сигналом, що дозволяє рух".

Це пояснюється тим, що повертаючи водій не бачить та напевне не знає, чи дозволено в цей момент рух по реверсивній смузі. Тому спочатку треба повернути в крайню праву смугу, а вже потім перестроюватися на реверсивну смугу.

Правильна відповідь №1

Раніше ми писали про правило, яке плутають навіть поліцейські. Також пропонували розв'язати хитру задачу з ПДР для початківців.

ПДР
тест
правила дорожнього руху
водії
автомобіль
авто

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