Тест по ПДД: только опытные водители правильно заедут на реверсивную полосу

Какая траектория движения верна? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме регулирования дорожного движения. Какая траектория поворота направо разрешается в изображенной на рисунке ситуации водителю синего автомобиля?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только траектория А. Только траектория В. Траектории А и Б. Только траектория В. Траектории В и Б. Траектории А и В.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля намерен повернуть направо. Для этого ему предложены три варианта.

Отметим, что водитель поворачивает на дорогу, на которой по одной или нескольким полосам направление движения может изменяться на противоположное.

То есть, он заезжает на дорогу с реверсивным движением. Об этом говорит знак 5.13 "Дорога с реверсивным движением", а также знак 5.15 "Выезд на дорогу с реверсивным движением" и соответствующая дорожная разметка.







На дороге установлен реверсивный светофор, который позволяет водителю использовать для движения реверсивную полосу.





Таким образом, по траектории В двигаться запрещено, ведь тогда водитель окажется на встречной полосе.

Но может ли водитель вернуть как по траектории А, так и по траектории Б?

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"В случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части".

То есть поворачивать следует по траектории А.

Более того, согласно пункту 11.12 ПДД:

"Водитель, совершающий поворот на дорогу, имеющую полосу для реверсивного движения, может перестраиваться на нее только после проезда реверсивного светофора с сигналом, разрешающим движение".

Это объясняется тем, что поворачивая водитель не видит и не знает, разрешено ли в этот момент движение по реверсивной полосе. Поэтому сначала нужно повернуть в крайнюю правую полосу, а уже потом перестраиваться на реверсивную полосу.

Правильный ответ №1

Раньше мы писали о правиле, которое путают даже полицейские. Также предлагали решить хитрую задачу по ПДД для начинающих.