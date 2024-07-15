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Яка траєкторія повороту правильна — покажіть свій рівень знань ПДР

15 липня 2024 21:45
Валентин Бандура - Редактор
ПДР тестування — за якою траєкторію дозволений поворот
Як можна повернути? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми  регулювання дорожнього руху. Яка траєкторія повороту ліворуч є правильною в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Траєкторія А.
  2. Траєкторія Б.
  3. Обидві траєкторії дозволені.
  4. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхав червоний автомобіль, водій якого має намір повернути ліворуч. Для цього йому пропонуються дві траєкторії: А — поворот з правої смуги, Б — поворот з реверсивної смуги, що відокремлена відповідною дорожньою розміткою.

 

Яка траєкторія повороту правильна — покажіть свій рівень знань ПДР - фото 1

Реверсивна смуга застосовується для регулювання руху транспортних засобів на дорогах або по смугах проїзної частини, напрямок руху на яких може змінюватися на протилежний. На ділянці встановлено реверсивний світлофор. На ньому увімкнена зелена стрілочка, яка дозволяє водієві використовувати для руху реверсивну смугу.

 

Яка траєкторія повороту правильна — покажіть свій рівень знань ПДР - фото 2

Позаяк водій червоного автомобіля має право заїжджати на середню смугу, то перед поворотом ліворуч він зобов'язаний спочатку заїхати на неї, аби виконати поворот ліворуч з відповідного крайнього положення.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Таким чином в зображеній ситуації водій червоного автомобіля мусить повертати за траєкторією Б.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

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