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Какая траектория поворота верна — покажите свой уровень знаний ПДД

15 июля 2024 21:45
Валентин Бандура - Редактор
ПДД тестирование — по которой траекторию разрешен поворот
Как повернуть? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме регулирования дорожного движения. Какая траектория поворота налево верна в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Траектория А.
  2. Траектория Б.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

К перекрестку подъехал красный автомобиль, водитель которого намерен повернуть налево. Для этого ему предлагаются две траектории: А — поворот с правой полосы, Б — поворот с реверсивной полосы, отделенной соответствующей дорожной разметкой.

 

Какая траектория поворота верна — покажите свой уровень знаний ПДД - фото 1

Реверсивная полоса применяется для регулирования движения транспортных средств на дорогах или полосах проезжей части, направление движения на которых может изменяться на противоположное. На участке установлен реверсивный светофор. На нем включена зеленая стрелочка, позволяющая водителю использовать для движения реверсивную полосу.

 

Какая траектория поворота верна — покажите свой уровень знаний ПДД - фото 2

Так как водитель красного автомобиля имеет право заезжать на среднюю полосу, то перед поворотом налево он обязан сначала заехать на нее, чтобы выполнить поворот налево из соответствующего крайнего положения.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Таким образом, в изображенной ситуации водитель красного автомобиля должен поворачивать по траектории Б.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

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