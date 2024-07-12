Коварная задача по ПДД — куда не могут вернуть белый и синий автомобили

Дилемма на перекрестке — куда не могут повернуть белый и синий автомобили
Задача по теме начало движения и изменение его направления. Какой из вариантов поворотов запрещается в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Лишь траектория Б.
- Траектории Б и Г.
- Лишь траектория Г.
- Траектории А и В.
- Лишь траектория А.
- Траектории Б и В.
- Лишь траектория В.
Разбор задачи
К перекрестку подъехали два автомобиля. Белый поворачивает налево, а синий — направо. Оба водителя включили правильные указатели поворота и заняли соответствующие крайние положения перед поворотом на проезжей части.
Водителю синего автомобиля для поворота предлагаются две траектории — А и Б. По первому варианту он попадает в правую полосу, а по второму — в левую.
Читаем пункт 10.5 ПДД:
"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части".
То есть водителю синего автомобиля следует поворачивать направо по траектории А. В то время как двигаться по траектории Б правилами запрещено.
Что касается водителя белой машины, то в правилах не оговорено, как правильно поворачивать налево — по траектории Г или В. В пункте 10.5 говорится лишь, что поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения. Ни траектория Г, ни В водителя белого автомобиля на встречную полосу не ведут. Следовательно, они не запрещены.
Правильно ответ №1
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