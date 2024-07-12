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Дилема на перехресті — куди не можуть повернути білий та синій автомобілі

12 липня 2024 21:45
Валентин Бандура - Редактор
Підступна задача з ПДР — куди не можуть повернути білий та синій автомобілі
Куди не дозволено повернути? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Який з варіантів поворотів забороняється в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише траєкторія Б.
  2. Траєкторії Б та Г.
  3. Лише траєкторія Г.
  4. Траєкторії А та В.
  5. Лише траєкторія А.
  6. Траєкторії Б та В.
  7. Лише траєкторія В.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхали два автомобілі. Білий повертає ліворуч, а синій — праворуч. Обидва водії увімкнули правильні покажчики повороту та зайняли відповідні крайні положення перед поворотом на проїзній частині.

 

Дилема на перехресті — куди не можуть повернути білий та синій автомобілі - фото 1

Водію синього автомобіля для повороту пропонуються дві траєкторії — А та Б. За першим варіантом він потрапляє в праву смугу, а за другим — в ліву.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".

Тобто водію синього автомобіля слід повертати праворуч за траєкторією А. Тоді як рухатися траєкторією Б правилами заборонено.

Що стосується водія білої машини, то в правилах не обумовлено, як правильно повертати ліворуч — за траєкторією Г або В. В пункті 10.5 говориться лише, що поворот необхідно виконувати так, аби при виїзді з перехрестя транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху. Ані траєкторія Г, ані В водія білого автомобіля на зустрічну смугу не ведуть. Отже, вони не заборонені.

Правильно відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил проїзду перехресть — тут і тут.

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