Підступна задача з ПДР — куди не можуть повернути білий та синій автомобілі

Куди не дозволено повернути? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Який з варіантів поворотів забороняється в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише траєкторія Б. Траєкторії Б та Г. Лише траєкторія Г. Траєкторії А та В. Лише траєкторія А. Траєкторії Б та В. Лише траєкторія В.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхали два автомобілі. Білий повертає ліворуч, а синій — праворуч. Обидва водії увімкнули правильні покажчики повороту та зайняли відповідні крайні положення перед поворотом на проїзній частині.

Водію синього автомобіля для повороту пропонуються дві траєкторії — А та Б. За першим варіантом він потрапляє в праву смугу, а за другим — в ліву.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".

Тобто водію синього автомобіля слід повертати праворуч за траєкторією А. Тоді як рухатися траєкторією Б правилами заборонено.

Що стосується водія білої машини, то в правилах не обумовлено, як правильно повертати ліворуч — за траєкторією Г або В. В пункті 10.5 говориться лише, що поворот необхідно виконувати так, аби при виїзді з перехрестя транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху. Ані траєкторія Г, ані В водія білого автомобіля на зустрічну смугу не ведуть. Отже, вони не заборонені.

Правильно відповідь №1

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