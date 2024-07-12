Підступна задача з ПДР — куди не можуть повернути білий та синій автомобілі

Дилема на перехресті — куди не можуть повернути білий та синій автомобілі
Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Який з варіантів поворотів забороняється в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише траєкторія Б.
- Траєкторії Б та Г.
- Лише траєкторія Г.
- Траєкторії А та В.
- Лише траєкторія А.
- Траєкторії Б та В.
- Лише траєкторія В.
Розбір задачі
До перехрестя під'їхали два автомобілі. Білий повертає ліворуч, а синій — праворуч. Обидва водії увімкнули правильні покажчики повороту та зайняли відповідні крайні положення перед поворотом на проїзній частині.
Водію синього автомобіля для повороту пропонуються дві траєкторії — А та Б. За першим варіантом він потрапляє в праву смугу, а за другим — в ліву.
Читаємо пункт 10.5 ПДР:
"Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини".
Тобто водію синього автомобіля слід повертати праворуч за траєкторією А. Тоді як рухатися траєкторією Б правилами заборонено.
Що стосується водія білої машини, то в правилах не обумовлено, як правильно повертати ліворуч — за траєкторією Г або В. В пункті 10.5 говориться лише, що поворот необхідно виконувати так, аби при виїзді з перехрестя транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху. Ані траєкторія Г, ані В водія білого автомобіля на зустрічну смугу не ведуть. Отже, вони не заборонені.
Правильно відповідь №1
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