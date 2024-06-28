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Потенційна небезпека — як за ПДР мають роз'їхатися легковик та фура

28 червня 2024 06:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Як за ПДР мають роз'їхатися легковик та фура, що виконує небезпечний маневр
Чи дозволено розворот? Малюнок: "За! Правилами".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Чи дозволяється водієві вантажного автомобіля виконати розворот в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Дозволяється.
  2. Дозволяється, якщо через габарити розворот з крайньої лівої смуги неможливий.
  3. Дозволяється, поступаючись дорогою червоному автомобілю.
  4. Дозволяється за умов зазначених у відповідях 2 та 3.
  5. Забороняється.

Розбір задачі

Водій легкового автомобіля рухається прямо, а водій вантажного має намір виконати розворот. Дорожня розмітка дозволяє водієві фури виконати задуманий маневр.


Потенційна небезпека — як за ПДР мають роз'їхатися легковик та фура - фото 1

Водій вантажівки виконує розворот з крайньої правої смуги, що суперечить вимогам пункту 10.4 ПДР. Але, якщо це надзвичайно складно зробити через великі габарити автомобіля, то в дію вступає пункт 10.6 ПДР:

"Якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від вимог пункту 10.4 цих Правил, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху".

Тобто водій вантажівки може виконати розворот з правої смуги, але також дотримуючись вимог частини пункту 10.4 ПДР, яка зобов'язує при виконанні розвороту поза перехрестям дати дорогу зустрічним транспортним засобам.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

авто
автомобіль
водії
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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