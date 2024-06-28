Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Потенциальная опасность — как по ПДД должны разъехаться легковушка и фура arrow

Потенциальная опасность — как по ПДД должны разъехаться легковушка и фура

28 июня 2024 06:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Как по ПДД должны разъехаться легковушка и фура, выполняющая опасный маневр
Разрешен ли разворот? Рисунок: "За! Правилами".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Разрешается ли водителю грузового автомобиля выполнить разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Разрешается, если из-за габаритов разворот с крайней левой полосы невозможен.
  3. Разрешается, уступая дорогу красному автомобилю.
  4. Разрешается при условиях указанных в ответах 2 и 3.
  5. Запрещается.

Разбор задачи

Водитель легкового автомобиля двигается прямо, а водитель грузовика намерен выполнить разворот. Дорожная разметка позволяет водителю фуры выполнить задуманный маневр.


Потенциальная опасность — как за ПДД должны разъехаться легковушка и фура - фото 1

Водитель грузовика выполняет разворот с крайней правой полосы, что противоречит требованиям пункта 10.4 ПДД. Но, если это очень сложно сделать из-за больших габаритов автомобиля, то в действие вступает пункт 10.6 ПДД:

"Если транспортное средство по своим габаритам или другим причинам не может выполнить поворот или разворот из соответствующего крайнего положения, разрешается отступить от требований пункта 10.4 настоящих Правил, если это не противоречит требованиям запрещающих или указательных дорожных знаков, дорожной разметки и не создаст опасности или препятствий другим участникам движения".

То есть водитель грузовика может выполнить разворот с правой полосы, но также соблюдая требования части пункта 10.4 ПДД, которая обязывает при выполнении разворота вне перекрестка дать дорогу встречным транспортным средствам.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто
автомобиль
водители
ПДД
правила дорожного движения
тест

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

28 июня 2024
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024