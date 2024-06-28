Как по ПДД должны разъехаться легковушка и фура, выполняющая опасный маневр

Разрешен ли разворот? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Разрешается ли водителю грузового автомобиля выполнить разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешается. Разрешается, если из-за габаритов разворот с крайней левой полосы невозможен. Разрешается, уступая дорогу красному автомобилю. Разрешается при условиях указанных в ответах 2 и 3. Запрещается.

Разбор задачи

Водитель легкового автомобиля двигается прямо, а водитель грузовика намерен выполнить разворот. Дорожная разметка позволяет водителю фуры выполнить задуманный маневр.





Водитель грузовика выполняет разворот с крайней правой полосы, что противоречит требованиям пункта 10.4 ПДД. Но, если это очень сложно сделать из-за больших габаритов автомобиля, то в действие вступает пункт 10.6 ПДД:

"Если транспортное средство по своим габаритам или другим причинам не может выполнить поворот или разворот из соответствующего крайнего положения, разрешается отступить от требований пункта 10.4 настоящих Правил, если это не противоречит требованиям запрещающих или указательных дорожных знаков, дорожной разметки и не создаст опасности или препятствий другим участникам движения".

То есть водитель грузовика может выполнить разворот с правой полосы, но также соблюдая требования части пункта 10.4 ПДД, которая обязывает при выполнении разворота вне перекрестка дать дорогу встречным транспортным средствам.

Правильный ответ №4

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