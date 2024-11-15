Коварный ПДД тест — разрешено ли водителю желтого авто опережение

Сложный ПДД тест — разрешено ли желтому авто опережение
Задача по темам регулирования дорожного движения и обгона. Разрешено ли водителю желтого автомобиля опередить белую машину в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено, если скорость белого автомобиля менее 30 км/ч.
- Запрещено.
Разбор задачи
Изображенная дорога имеет полосу, на которой направление движения может изменяться на противоположное — то есть полосу реверсивного движения. Об этом свидетельствуют соответствующая дорожная разметка и реверсивный светофор. На светофоре включена зеленая стрелочка, которая позволяет использовать эту полосу водителям белого и желтого автомобилей.
Также на участке установлен дорожный знак 3.25 "Обгон запрещен". Возникает вопрос, запрещает ли этот знак водителю желтого автомобиля совершить задуманный маневр?
Нет, не возбраняет. Читаем пункт 1.10 ПДД:
"Обгон — опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения".
Водителю желтого автомобиля для выполнения задуманного маневра не нужно выезжать на встречную полосу. Он будет выполнять опережение по реверсивной полосе, следовательно, в изображенной ситуации требования запретительного знака на него не распространяются.
Правильный ответ №1
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