Коварный ПДД тест — разрешено ли водителю желтого авто опережение

Разрешен маневр? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по темам регулирования дорожного движения и обгона. Разрешено ли водителю желтого автомобиля опередить белую машину в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если скорость белого автомобиля менее 30 км/ч. Запрещено.

Разбор задачи

Изображенная дорога имеет полосу, на которой направление движения может изменяться на противоположное — то есть полосу реверсивного движения. Об этом свидетельствуют соответствующая дорожная разметка и реверсивный светофор. На светофоре включена зеленая стрелочка, которая позволяет использовать эту полосу водителям белого и желтого автомобилей.





Также на участке установлен дорожный знак 3.25 "Обгон запрещен". Возникает вопрос, запрещает ли этот знак водителю желтого автомобиля совершить задуманный маневр?





Нет, не возбраняет. Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Обгон — опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения".

Водителю желтого автомобиля для выполнения задуманного маневра не нужно выезжать на встречную полосу. Он будет выполнять опережение по реверсивной полосе, следовательно, в изображенной ситуации требования запретительного знака на него не распространяются.

Правильный ответ №1

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