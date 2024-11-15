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Непростой ПДД тест — всего 20% отвечают правильно

15 ноября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Сложный тест по ПДД — кто из водителей нарушает правила
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме движения по автомагистралям и дорогам для автомобилей. Кто из водителей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водители легковых автомобилей.
  2. Водители желтого автомобиля и грузовика.
  3. Водитель желтого автомобиля.
  4. Водитель красного автомобиля.
  5. Водители красного автомобиля и грузовика.
  6. Водитель грузовика.
  7. Все водители нарушают правила.
  8. Никто не нарушает правила.

Разбор задачи

Непростой ПДД тест — всего 20% соответствуют правильно - фото 1

На трассе грузовик едет прямо, желтая машина пытается заехать в технологический разрыв разделительной полосы, а красный автомобиль намерен припарковаться.

Все транспортные средства находятся на автомагистрали, о чем свидетельствует дорожный знак 5.1 "Автомагистраль".

 

Непростой ПДД тест — всего 20% соответствуют правильно - фото 2

Водитель грузовика правила нарушает, ведь двигается по третьей полосе автомагистрали.

Читаем раздел "б" пункта 27.2 ПДД:

"На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т вне первой и второй полос движения (за исключением поворота налево или разворота на дорогах для автомобилей)".

Водитель красного авто пытается остановиться на обочине и тоже поступает не по правилам.

Читаем раздел "в" пункта 27.2 ПДД:

"На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается остановка вне специальных стояночных мест, обозначенных дорожными знаками 5.42.1 "Место для стоянки", 5.42.2 "Место для стоянки", 5.42.3 "Место для стоянки", 5.43 "Зона стоянки" или 6.15 "Место отдыха".

Наконец, водитель желтой машины тоже неправ.

Читаем раздел "г" пункта 27.2 ПДД:

"На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы".

Тот случай, когда в одном месте на дороге встретились сразу три водителя, которые либо не знают, либо не хотят выполнять ПДД.

Правильный ответ №7

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:

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