Каверзный тест по ПДД — кто должен уступить при проезде препятствия

ПДД тест с подвохом — кто уступит при проезде препятствия
Задача по теме начала движения и изменения его направления. Водитель какого автомобиля должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задачу предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".
Варианты ответа
- Водитель грузовика.
- Водитель белого автомобиля.
- Разъедутся по договоренности.
Разбор задачи
На полосе, по которой движется грузовик, производится ремонт дороги. Перед препятствием установлены дорожные знаки — 1.37 "Дорожные работы" и 4.7 "Объезд препятствия с правой стороны".
Водитель грузовика объезжает препятствие с правой стороны и якобы выполняет перестройку на соседнюю полосу, по которой уже едет в попутном направлении белая легковушка, а следовательно, грузовая машина должна уступить.
Но все не так-то просто.
Кроме традиционной белой разметки видно, что на участок дороги нанесена временная желтая разметка. Согласно Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах, временная дорожная разметка имеет приоритет над постоянной и пользователи дороги обязаны выполнять ее требования.
Именно согласно временной разметке, грузовик продолжает движение в своей полосе. В то время как водитель белой легковушки в этот момент как раз перестраивается.
Читаем пункт 10.3 ПДД:
"В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".
Таким образом, водитель белого авто должен пропустить грузовик, который двигается по своей полосе.
Правильный ответ №2
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