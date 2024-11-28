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ПДД тест с подвохом — кто уступит при проезде препятствия

28 ноября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Каверзный тест по ПДД — кто должен уступить при проезде препятствия
Кто первый? Рисунок: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме начала движения и изменения его направления. Водитель какого автомобиля должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

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Варианты ответа

  1. Водитель грузовика.
  2. Водитель белого автомобиля.
  3. Разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

ПДД тест с подвохом - кто уступит при проезде препятствия - фото 1

На полосе, по которой движется грузовик, производится ремонт дороги. Перед препятствием установлены дорожные знаки — 1.37 "Дорожные работы" и 4.7 "Объезд препятствия с правой стороны".

ПДД тест с подвохом - кто уступит при проезде препятствия - фото 2

Водитель грузовика объезжает препятствие с правой стороны и якобы выполняет перестройку на соседнюю полосу, по которой уже едет в попутном направлении белая легковушка, а следовательно, грузовая машина должна уступить.

Но все не так-то просто.

Кроме традиционной белой разметки видно, что на участок дороги нанесена временная желтая разметка. Согласно Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах, временная дорожная разметка имеет приоритет над постоянной и пользователи дороги обязаны выполнять ее требования.

Именно согласно временной разметке, грузовик продолжает движение в своей полосе. В то время как водитель белой легковушки в этот момент как раз перестраивается.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Таким образом, водитель белого авто должен пропустить грузовик, который двигается по своей полосе.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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