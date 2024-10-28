ПДД тест для опытных — кто из водителей имеет преимущество

Кто имеет преимущество? "За! Правилами".

Задача по теме начала движения и изменения его направления. Водитель какого авто должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель зеленого автомобиля.

Разбор задачи

На полосе, по которой движется красный автомобиль, производится ремонт дороги. Если препятствие на его полосе, то именно он должен уступать дорогу? Но все не так-то просто.

Кроме традиционной белой разметки видно, что на участок дороги нанесена временная желтая разметка. Согласно Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах, временная дорожная разметка имеет приоритет над постоянной и пользователи дороги обязаны выполнять ее требования.

Именно согласно временной разметке красный автомобиль продолжает движение в своей полосе. В то время как водитель зеленого авто в этот момент как раз перестраивается.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Таким образом, водитель зеленого авто должен пропустить двигающуюся по своей полосе красную машину.

Правильный ответ №2

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