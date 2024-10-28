ПДД тест для опытных — кто из водителей имеет преимущество

ПДД тест для водителей с опытом — кто кого должен пропустить
Задача по теме начала движения и изменения его направления. Водитель какого авто должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задачу предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель зеленого автомобиля.
Разбор задачи
На полосе, по которой движется красный автомобиль, производится ремонт дороги. Если препятствие на его полосе, то именно он должен уступать дорогу? Но все не так-то просто.
Кроме традиционной белой разметки видно, что на участок дороги нанесена временная желтая разметка. Согласно Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах, временная дорожная разметка имеет приоритет над постоянной и пользователи дороги обязаны выполнять ее требования.
Именно согласно временной разметке красный автомобиль продолжает движение в своей полосе. В то время как водитель зеленого авто в этот момент как раз перестраивается.
Читаем пункт 10.3 ПДД:
"В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".
Таким образом, водитель зеленого авто должен пропустить двигающуюся по своей полосе красную машину.
Правильный ответ №2
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