Интересный тест по ПДД: кто из водителей нарушает правила на повороте

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Водитель какого автомобиля нарушает правила в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель грузовика. Водитель красного автомобиля. Водитель желтого автомобиля. Водители грузовика и красного автомобиля. Никто не нарушает правила.

Разбор задачи

Желтый автомобиль сломался и стоит без движения с включенными аварийными огнями. Водитель этого автомобиля выставил впереди красный прямоугольный знак аварийной остановки. Очевидно, что он ничего не нарушает, а по всем правилам ждет помощи.

Водитель грузовика намерен повернуть направо на дорогу, где в месте въезда есть полоса для разгона. О чем говорит знак 5.21.1 "Конец дополнительной полосы движения".





Грузовик сначала вернет на эту полосу, а уже потом из нее будет вливаться в транспортный поток. Он также действует в соответствии с требованиями ПДД.

Читаем пункт 10.8 ПДД:

"Если в месте въезда на дорогу есть полоса разгона, водитель должен двигаться по ней и вливаться в транспортный поток, давая дорогу движущимся по этой дороге транспортным средствам".

Теперь рассмотрим действия водителя красного автомобиля. В том же пункте 10.8 ПДД говорится и о выезде с дороги, где в месте съезда находится полоса торможения.





"Если в месте съезда с дороги есть полоса торможения, водитель, намеревающийся повернуть на другую дорогу, должен своевременно перестроиться на эту полосу и снижать скорость только на ней".

Но водитель красной машины физически не может свернуть на полосу торможения, ведь она занята сломавшимся желтым автомобилем.

Для таких случаев существует пункт 10.6 ПДД, позволяющий поворачивать не из соответствующего крайнего положения на проезжей части, если транспортное средство не может это сделать по своим габаритам или другим причинам.

В изображенной ситуации неподвижное препятствие в виде другого автомобиля и есть эта причина.

Следовательно, ни один из водителей не нарушает правила дорожного движения.

Правильный ответ №5

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