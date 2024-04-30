Цікавий тест з ПДР: хто з водіїв порушує правила на повороті

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Водій якого автомобіля порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій вантажівки. Водій червоного автомобіля. Водій жовтого автомобіля. Водії вантажівки та червоного автомобіля. Ніхто не порушує правила.

Розбір задачі

Жовтий автомобіль зламався та стоїть на місці без руху з увімкненими аварійними вогнями. Водій цього авто виставив попереду червоний прямокутний знак аварійної зупинки. Очевидно, що він нічого не порушує, а за усіма правилами чекає на допомогу.

Водій вантажівки має намір повернути праворуч на дорогу, де в місці в'їзду є смуга для розгону. Про що свідчить знак 5.21.1 "Кінець додаткової смуги руху".





Вантажівка спочатку поверне на цю смугу, а вже потім з неї буде вливатися в транспортний потік. Він також діє згідно з вимогами правил дорожнього руху.

Читаємо пункт 10.8 ПДР:

"Якщо в місці в’їзду на дорогу є смуга розгону, водій має рухатися по ній і вливатися в транспортний потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються цією дорогою".

Тепер розглянемо дії водія червоного автомобіля. В тому ж пункті 10.8 ПДР йдеться й про виїзд з дороги, де в місці з'їзду є смуга гальмування.





"Якщо в місці з’їзду з дороги є смуга гальмування, водій, який має намір повернути на іншу дорогу, повинен своєчасно перестроїтися на цю смугу і знижувати швидкість тільки на ній".

Але водій червоної машини фізично не може звернути на смугу гальмування, адже вона зайнята жовтим автомобілем, який зламався.

Для таких випадків існує пункт 10.6 ПДР, який дозволяє повертати не з відповідного крайнього положення на проїзній частині, якщо транспортний засіб не може це зробити через свої габарити або ж інші причини.

В зображеній ситуації нерухома перешкода у вигляді іншого автомобіля і є тією причиною.

Отже, жоден з водіїв не порушує правила дорожнього руху.

Правильна відповідь №5

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