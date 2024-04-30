Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Заплутана задача з ПДР — хто з водіїв порушує правила на повороті arrow

Заплутана задача з ПДР — хто з водіїв порушує правила на повороті

30 квітня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Цікавий тест з ПДР: хто з водіїв порушує правила на повороті
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Водій якого автомобіля порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій вантажівки.
  2. Водій червоного автомобіля.
  3. Водій жовтого автомобіля.
  4. Водії вантажівки та червоного автомобіля.
  5. Ніхто не порушує правила.

Розбір задачі

Жовтий автомобіль зламався та стоїть на місці без руху з увімкненими аварійними вогнями. Водій цього авто виставив попереду червоний прямокутний знак аварійної зупинки. Очевидно, що він нічого не порушує, а за усіма правилами чекає на допомогу.

 

Заплутана задача з ПДР — хто з водіїв порушує правила на повороті - фото 1

Водій вантажівки має намір повернути праворуч на дорогу, де в місці в'їзду є смуга для розгону. Про що свідчить знак 5.21.1 "Кінець додаткової смуги руху".


Заплутана задача з ПДР — хто з водіїв порушує правила на повороті - фото 2

Вантажівка спочатку поверне на цю смугу, а вже потім з неї буде вливатися в транспортний потік. Він також діє згідно з вимогами правил дорожнього руху.

Читаємо пункт 10.8 ПДР:

"Якщо в місці в’їзду на дорогу є смуга розгону, водій має рухатися по ній і вливатися в транспортний потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються цією дорогою".

Тепер розглянемо дії водія червоного автомобіля. В тому ж пункті 10.8 ПДР йдеться й про виїзд з дороги, де в місці з'їзду є смуга гальмування.


Заплутана задача з ПДР — хто з водіїв порушує правила на повороті - фото 3

"Якщо в місці з’їзду з дороги є смуга гальмування, водій, який має намір повернути на іншу дорогу, повинен своєчасно перестроїтися на цю смугу і знижувати швидкість тільки на ній".

Але водій червоної машини фізично не може звернути на смугу гальмування, адже вона зайнята жовтим автомобілем, який зламався.

Для таких випадків існує пункт 10.6 ПДР, який дозволяє повертати не з відповідного крайнього положення на проїзній частині, якщо транспортний засіб не може це зробити через свої габарити або ж інші причини.

В зображеній ситуації нерухома перешкода у вигляді іншого автомобіля і є тією причиною.

Отже, жоден з водіїв не порушує правила дорожнього руху.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

29 квітня 2024

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри