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Водії часто помиляються — які напрямки руху дозволені в задачі з ПДР

8 квітня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Складний тест з ПДР: які напрямки руху дозволені водію автомобіля
Куди можна поїхати? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. В яких напрямках дозволяється продовжити рух водієві жовтого автомобіля в зображеній ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Прямо та праворуч.
  2. Ліворуч та у зворотному напрямку.
  3. Лише у зворотному напрямку.
  4. Прямо, праворуч та у зворотному напрямку.
  5. Прямо та праворуч.
  6. Лише праворуч.

Розбір задачі

Одразу зазначимо, що знак 2.1 "Дати дорогу" у цій ситуації не помічник, адже зараз не потрібно будувати порядок роз'їзду.

 

Водії часто помиляються — які напрямки руху дозволені в задачі з ПДР - фото 1

А от знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" розкаже багато.

 

Водії часто помиляються — які напрямки руху дозволені в задачі з ПДР - фото 2

Водій має знати, що дія цього знаку поширюється лише на перехрестя, на якому його встановлено. Також цей знак категорично забороняє поворот ліворуч, адже стрілка вказує на напрямок, в якому здійснюється односторонній рух. І їхати проти руху, звичайно, не можна.

Зверніть увагу на важливу деталь: недосвідчені водії, побачивши знаки 5.7.1 або 5.7.2 (та сама стрілка, але в протилежному напрямку) дуже часто плутають їх зі знаками 4.2 "Рух праворуч" або 4.3 "Рух ліворуч". Чим спричиняють плутанину та небезпечні ситуації на дорозі.

 

Водії часто помиляються — які напрямки руху дозволені в задачі з ПДР - фото 3

Чи може водій розгорнутися в зображеній ситуації? Знак 5.7.1 цього не забороняє, адже маневр буде виконуватися насамперед не на дорозі з одностороннім рухом, а на перехресті.

Тепер поворот праворуч. Знак цей поворот не забороняє, але водій знаходиться у лівій смузі, звідки поворот праворуч забороняється згідно з пунктом 10.4 ПДР.

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Залишається рух прямо. Знак "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" не забороняє їхати прямо, але дорога має по дві смуги для руху в одному напрямку. А водій продовжує їхати у лівій смузі.

Читаємо пункт 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

В зображеній ситуації водій має намір продовжити рух прямо лівою смугою при абсолютно вільній правій. А це заборонено правилами.

Таким чином водієві жовтого автомобіля дозволяється лише розворот.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

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ПДР
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