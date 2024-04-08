Складний тест з ПДР: які напрямки руху дозволені водію автомобіля

Куди можна поїхати? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. В яких напрямках дозволяється продовжити рух водієві жовтого автомобіля в зображеній ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Прямо та праворуч. Ліворуч та у зворотному напрямку. Лише у зворотному напрямку. Прямо, праворуч та у зворотному напрямку. Прямо та праворуч. Лише праворуч.

Розбір задачі

Одразу зазначимо, що знак 2.1 "Дати дорогу" у цій ситуації не помічник, адже зараз не потрібно будувати порядок роз'їзду.

А от знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" розкаже багато.

Водій має знати, що дія цього знаку поширюється лише на перехрестя, на якому його встановлено. Також цей знак категорично забороняє поворот ліворуч, адже стрілка вказує на напрямок, в якому здійснюється односторонній рух. І їхати проти руху, звичайно, не можна.

Зверніть увагу на важливу деталь: недосвідчені водії, побачивши знаки 5.7.1 або 5.7.2 (та сама стрілка, але в протилежному напрямку) дуже часто плутають їх зі знаками 4.2 "Рух праворуч" або 4.3 "Рух ліворуч". Чим спричиняють плутанину та небезпечні ситуації на дорозі.

Чи може водій розгорнутися в зображеній ситуації? Знак 5.7.1 цього не забороняє, адже маневр буде виконуватися насамперед не на дорозі з одностороннім рухом, а на перехресті.

Тепер поворот праворуч. Знак цей поворот не забороняє, але водій знаходиться у лівій смузі, звідки поворот праворуч забороняється згідно з пунктом 10.4 ПДР.

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Залишається рух прямо. Знак "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом" не забороняє їхати прямо, але дорога має по дві смуги для руху в одному напрямку. А водій продовжує їхати у лівій смузі.

Читаємо пункт 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

В зображеній ситуації водій має намір продовжити рух прямо лівою смугою при абсолютно вільній правій. А це заборонено правилами.

Таким чином водієві жовтого автомобіля дозволяється лише розворот.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.