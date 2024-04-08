Сложный тест по ПДД: какие направления движения разрешены водителю автомобиля

Куда можно ехать? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме начало движения и изменение его направления. В каких направлениях разрешается продолжить движение водителю желтого автомобиля в изображенной ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Прямо и направо. Налево и обратно. Только в обратном направлении. Прямо, направо и обратно. Прямо и направо. Только направо.

Разбор задачи

Сразу отметим, что знак 2.1 "Дать дорогу" в этой ситуации не помощник, ведь сейчас не нужно строить порядок разъезда.

А вот знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" расскажет многое.

Водитель должен знать, что действие этого знака распространяется только на перекресток, на котором он установлен. Также этот знак категорически запрещает поворот налево, ведь стрелка указывает на направление, в котором совершается одностороннее движение. И ехать против движения, конечно, нельзя.

Обратите внимание на важную деталь: неопытные водители, увидев знаки 5.7.1 или 5.7.2 (та же стрелка, но в противоположном направлении) очень часто путают их со знаками 4.2 "Движение направо" или 4.3 "Движение налево". Чем влекут за собой путаницу и опасные ситуации на дороге.

Может ли водитель развернуться в изображенной ситуации? Знак 5.7.1 этого не запрещает, ведь маневр будет выполняться, прежде всего, не на дороге с односторонним движением, а на перекрестке.

Теперь поворот направо. Знак этот поворот не запрещает, но водитель находится в левой полосе, откуда поворот направо запрещается согласно пункту 10.4 ПДД.

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организован круговой движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Остается движение прямо. Знак "Выезд на дорогу с односторонним движением" не запрещает ехать прямо, но у дороги есть по две полосы для движения в одном направлении. А водитель продолжает ехать в левой полосе.

Читаем пункт 11.2 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестройка перед поворотом налево или разворотом".

В изображенной ситуации водитель намерен продолжить движение прямо по левой полосе при совершенно свободной правой. А это запрещено правилами.

Таким образом водителю желтого автомобиля разрешается только разворот.

Правильный ответ №3

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