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Водители часто ошибаются — какие направления движения разрешены в задаче по ПДД

8 апреля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Сложный тест по ПДД: какие направления движения разрешены водителю автомобиля
Куда можно ехать? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме начало движения и изменение его направления. В каких направлениях разрешается продолжить движение водителю желтого автомобиля в изображенной ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Прямо и направо.
  2. Налево и обратно.
  3. Только в обратном направлении.
  4. Прямо, направо и обратно.
  5. Прямо и направо.
  6. Только направо.

Разбор задачи

Сразу отметим, что знак 2.1 "Дать дорогу" в этой ситуации не помощник, ведь сейчас не нужно строить порядок разъезда.

 

Водители часто ошибаются - какие направления движения разрешены в задаче по ПДД - фото 1

А вот знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" расскажет многое.

 

Водители часто ошибаются - какие направления движения разрешены в задаче по ПДД - фото 2

Водитель должен знать, что действие этого знака распространяется только на перекресток, на котором он установлен. Также этот знак категорически запрещает поворот налево, ведь стрелка указывает на направление, в котором совершается одностороннее движение. И ехать против движения, конечно, нельзя.

Обратите внимание на важную деталь: неопытные водители, увидев знаки 5.7.1 или 5.7.2 (та же стрелка, но в противоположном направлении) очень часто путают их со знаками 4.2 "Движение направо" или 4.3 "Движение налево". Чем влекут за собой путаницу и опасные ситуации на дороге.

 

Водители часто ошибаются - какие направления движения разрешены в задаче по ПДД - фото 3

Может ли водитель развернуться в изображенной ситуации? Знак 5.7.1 этого не запрещает, ведь маневр будет выполняться, прежде всего, не на дороге с односторонним движением, а на перекрестке.

Теперь поворот направо. Знак этот поворот не запрещает, но водитель находится в левой полосе, откуда поворот направо запрещается согласно пункту 10.4 ПДД.

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организован круговой движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Остается движение прямо. Знак "Выезд на дорогу с односторонним движением" не запрещает ехать прямо, но у дороги есть по две полосы для движения в одном направлении. А водитель продолжает ехать в левой полосе.

Читаем пункт 11.2 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестройка перед поворотом налево или разворотом".

В изображенной ситуации водитель намерен продолжить движение прямо по левой полосе при совершенно свободной правой. А это запрещено правилами.

Таким образом водителю желтого автомобиля разрешается только разворот.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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