Коварный тест по ПДД: куда должен поехать водитель, чтобы не нарушить правила

Куда можно ехать? Рисунок: "Школа Авто".

По результатам опроса, задачу правильно решили лишь 52% голосовавших. В каких направлениях разрешено движение водителю автомобиля?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

По траекториям 2 и 3. По траекториям 1 и 2. Только по траектории 1. Только по траектории 3.

Разбор задачи

На перекрестке перед водителем установлен знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".

Это означает, что водитель в этой ситуации не нарушает ПДД, разместив автомобиль на левой полосе движения.

Поскольку водитель въезжает на дорогу с двусторонним движением, проезд прямо для него запрещен (траектория 2), ведь в таком случае он попадет на полосу встречного движения.

Может ли он повернуть направо? Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Поскольку водитель находится в крайней левой полосе, то повернуть направо он тоже не может (траектория 1).

А вот повернуть налево водителю ничего не мешает и не запрещает (траектория 3)

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.