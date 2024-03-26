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Хитрая задача из ПДД — куда должен поехать водитель, чтобы не нарушить правила

26 марта 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Коварный тест по ПДД: куда должен поехать водитель, чтобы не нарушить правила
Куда можно ехать? Рисунок: "Школа Авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

По результатам опроса, задачу правильно решили лишь 52% голосовавших. В каких направлениях разрешено движение водителю автомобиля?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

  1. По траекториям 2 и 3.
  2. По траекториям 1 и 2.
  3. Только по траектории 1.
  4. Только по траектории 3.

Разбор задачи

На перекрестке перед водителем установлен знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".

Хитрая задача из ПДД — куда должен поехать водитель, чтобы не нарушить правила - фото 1

Это означает, что водитель в этой ситуации не нарушает ПДД, разместив автомобиль на левой полосе движения.

Поскольку водитель въезжает на дорогу с двусторонним движением, проезд прямо для него запрещен (траектория 2), ведь в таком случае он попадет на полосу встречного движения.

Может ли он повернуть направо? Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Поскольку водитель находится в крайней левой полосе, то повернуть направо он тоже не может (траектория 1).

А вот повернуть налево водителю ничего не мешает и не запрещает (траектория 3)

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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