Коварный тест по ПДД: куда должен поехать водитель, чтобы не нарушить правила

Хитрая задача из ПДД — куда должен поехать водитель, чтобы не нарушить правила
По результатам опроса, задачу правильно решили лишь 52% голосовавших. В каких направлениях разрешено движение водителю автомобиля?
Задание предложил канал "Школа Авто".
Варианты ответа
- По траекториям 2 и 3.
- По траекториям 1 и 2.
- Только по траектории 1.
- Только по траектории 3.
Разбор задачи
На перекрестке перед водителем установлен знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением".
Это означает, что водитель в этой ситуации не нарушает ПДД, разместив автомобиль на левой полосе движения.
Поскольку водитель въезжает на дорогу с двусторонним движением, проезд прямо для него запрещен (траектория 2), ведь в таком случае он попадет на полосу встречного движения.
Может ли он повернуть направо? Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Поскольку водитель находится в крайней левой полосе, то повернуть направо он тоже не может (траектория 1).
А вот повернуть налево водителю ничего не мешает и не запрещает (траектория 3)
Правильный ответ №4
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