Підступний тест із ПДР: куди має поїхати водій, щоб не порушити правила

Хитра задача з ПДР — куди має поїхати водій, щоб не порушити правила
За результатами опитування, завдання правильно розв'язали лише 52% з тих, хто голосував. У яких напрямках дозволено рух водієві автомобіля?
Завдання запропонував канал "Школа Авто".
Варіанти відповіді
- За траєкторіями 2 і 3.
- За траєкторіями 1 і 2.
- Лише за траєкторією 1.
- Лише за траєкторією 3.
Розбір завдання
На перехресті перед водієм встановлено знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".
Це означає, що водій у цій ситуації не порушує ПДР, розташувавши автомобіль на лівій смузі руху.
Позаяк водій в'їжджає на дорогу з двостороннім рухом, то проїзд прямо для нього заборонений (траєкторія 2), адже в такому разі він потрапить на смугу зустрічного руху.
Чи може він повернути праворуч? Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен заздалегідь зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
Оскільки водій перебуває в крайній лівій смузі, то повернути праворуч він теж не може (траєкторія 1).
А ось повернути ліворуч водієві нічого не заважає і не забороняє (траєкторія 3)
Правильна відповідь №4
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