Підступний тест із ПДР: куди має поїхати водій, щоб не порушити правила

Куди можна їхати? Малюнок: "Школа Авто".

За результатами опитування, завдання правильно розв'язали лише 52% з тих, хто голосував. У яких напрямках дозволено рух водієві автомобіля?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

За траєкторіями 2 і 3. За траєкторіями 1 і 2. Лише за траєкторією 1. Лише за траєкторією 3.

Розбір завдання

На перехресті перед водієм встановлено знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".

Це означає, що водій у цій ситуації не порушує ПДР, розташувавши автомобіль на лівій смузі руху.

Позаяк водій в'їжджає на дорогу з двостороннім рухом, то проїзд прямо для нього заборонений (траєкторія 2), адже в такому разі він потрапить на смугу зустрічного руху.

Чи може він повернути праворуч? Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен заздалегідь зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Оскільки водій перебуває в крайній лівій смузі, то повернути праворуч він теж не може (траєкторія 1).

А ось повернути ліворуч водієві нічого не заважає і не забороняє (траєкторія 3)

Правильна відповідь №4

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