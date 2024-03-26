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Хитра задача з ПДР — куди має поїхати водій, щоб не порушити правила

26 березня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Підступний тест із ПДР: куди має поїхати водій, щоб не порушити правила
Куди можна їхати? Малюнок: "Школа Авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

За результатами опитування, завдання правильно розв'язали лише 52% з тих, хто голосував. У яких напрямках дозволено рух водієві автомобіля?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

  1. За траєкторіями 2 і 3.
  2. За траєкторіями 1 і 2.
  3. Лише за траєкторією 1.
  4. Лише за траєкторією 3.

Розбір завдання

На перехресті перед водієм встановлено знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом".

Хитра задача з ПДР — куди має поїхати водій, щоб не порушити правила - фото 1

Це означає, що водій у цій ситуації не порушує ПДР, розташувавши автомобіль на лівій смузі руху.

Позаяк водій в'їжджає на дорогу з двостороннім рухом, то проїзд прямо для нього заборонений (траєкторія 2), адже в такому разі він потрапить на смугу зустрічного руху.

Чи може він повернути праворуч? Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен заздалегідь зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Оскільки водій перебуває в крайній лівій смузі, то повернути праворуч він теж не може (траєкторія 1).

А ось повернути ліворуч водієві нічого не заважає і не забороняє (траєкторія 3)

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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